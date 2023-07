Huelga en Hollywood: Dwayne Johnson hizo millonaria donación a actores afectados

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde la medianoche del 13 de julio, diversos actores de Hollywood se encuentran en huelga. Ante ello, el actor Dwayne Johnson más conocido como 'The Rock' hizo una considerable donación a la Fundación SAG-AFTRA.

Millonaria donación

El director ejecutivo de la organización encargada de proporcionar ayuda financiera a integrantes del gremio, Cyd Wilson, confirmó, a través de una entrevista al medio Variety, que el conocido actor de 'Black Adam' se contactó con ellos para brindar una considerable donación.

Asimismo, el presidente de dicha fundación, Courtney B. Vance reconoció que la acción que tuvo Dwayne Johnson, envía un mensaje muy importante al resto de actores, quienes perciben un salario muy alto para que también se sumen a la causa.

"Es una llamada a las armas para que todos sepamos que tenemos que dar un paso adelante, en la medida que podamos. Si tu aportación es de 10 dólares, hazlo. Porque esos 10 dólares van a ayudar a alguien. Da igual si son 10 mil dólares, si son 10 millones, hay que dar un paso adelante", declaró al mismo medio.

En esa misma línea, aseguró que, hasta el momento, la donación hecha por el actor es la más grande que alguien haya realizado, señalando que dicho dinero servirá para ayudar a aquellos actores menos favorecidos y que necesitan asegurar comida en sus mesas, seguridad para sus hijos, entre otras necesidaes más.

¿Cuál es el motivo de la huelga?

Este hecho surgió luego de que el pasado 2 de mayo, miembros del Sindicato de Guionistas de EE. UU. se declararan en huelga tras no llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), grupo que representa a importantes estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple.

Posteriormente, se sumaron los actores paralizando la producción de películas y programas de televisión, sin incluir algunas películas independientes, las cuales no se encuentran asociadas a la Amptp.

El motivo principal de dicha huelga se debe a que el sindicato de actores y guionistas de Hollywood solicitan pagos por las retransmisiones de sus proyectos en distintas plataformas de streaming, así como una capacitación en el uso de la inteligencia artificial.

De esta manera, se estima que la huelga de Hollywood generará grandes consecuencias sobre todo a nivel económico, por lo que figuras como Dwyane Johnson realizó una considerable donación para solventar los gastos de aquellos actores que vienen siendo afectados al no recibir algún tipo de remuneración.