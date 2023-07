Jamie Foxx reaparece y habla sobre su estado de salud: "Pasé por algo que nunca pensé"

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de mucho tiempo el actor Jamie Foxx apareció para hablar sobre su estado de salud y expresar su felicidad por superar la enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte.

Como se recuerda, Jamie Foxx fue hospitalizado de emergencia el 11 de abril debido a una "complicación médica" mientras trabajaba en el set de la película "back in action" para Netflix.

Posteriormente, el también músico fue dado de alta y se mantuvo en estricto privado hasta hace unos días donde se vio al actor a bordo de un yate en el río Chicago. Según el sitio, Jamie Foxx también estuvo fuera de casa en Chi-town, "de pie y de buen humor".

Todo ello pone fin a la especulación generalizada por algunos medios digitales y la televisión estadounidense, quienes afirmaron que Foxx ahora tenía una discapacidad física e incluso visual.

Agradece a sus fans

Fue así que el actor estadounidense, uno de los más reconocidos de Hollywood, no dudó en agradecerle a sus fans, quienes siempre le expresaron sus mejores deseos a través de las redes sociales.

"Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría", expresó Foxx en el mencionado video de su cuenta oficial en Instagram.

Además, no dudó en expresar que fue su voluntad no aparecer en público mientras dejaba atrás lo que lo mantuvo al borde de algo mucho peor para su salud: "Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto, no quería que me vieran así, hombre", comentó

En esa misma línea, Jamie Foxx agradeció también a su hermana Deondra Dixon, así como a su hija Corinne Foxx por el papel que desempeñaron para salvarlo de estos difíciles momentos.

"A ellos, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video... No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia de esa manera, y todos ustedes saben que lo mantuvieron hermético. No dejaron salir nada, me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos. Pero, voy a volver, y soy capaz de trabajar. Solo quiero decir que amo a todos, y amo todo el amor que recibí", agregó.

Con esto, queda claro que el regreso a la gran pantalla de Jamie Foxx solo será cuestión de tiempo, una vez que se encuentra en el buen camino para retomar lo que tanto ama y tuvo que dejar por este mal que ha superado finalmente.