Icónico protagonista de la saga Crepúsculo anuncia que será padre por primera vez

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La saga Crepúsculo marcó a toda una generación con su mezcla de romance y fantasía. Ahora, uno de sus protagonistas más recordados sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por primera vez. La noticia, difundida en redes sociales, generó una ola de comentarios y reacciones que celebran este nuevo capítulo en su vida personal.

La pareja compartió una serie de fotografías en un campo, donde se les ve sosteniendo ecografías del bebé. En una de las imágenes, el actor se inclina para besar el vientre de su esposa, quien viste un conjunto blanco. Junto a las postales, escribieron un mensaje en tono cómplice en referencia a la coincidencia de sus nombres.

El protagonista en cuestión es Taylor Lautner, recordado por su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo. A sus 34 años, Lautner confirmó que junto a su esposa (quien comparte el mismo nombre) Taylor Dome (29) esperan a su primer hijo. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes rápidamente viralizaron las imágenes y mensajes en redes sociales.

Padres tras larga relación

La relación entre Lautner y Tay comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Ese mismo año hicieron público su vínculo romántico y, tras casi tres años juntos, Lautner le propuso matrimonio en noviembre de 2021. La boda se celebró el 11 de noviembre de 2022 en una ceremonia íntima en California, que ambos describieron como "surrealista" y cargada de emoción.

Más allá de su carrera en Hollywood, la pareja ha desarrollado proyectos conjuntos. Tay, enfermera titulada, lanzó en 2022 la plataforma LEMONS by Tay, dedicada al bienestar emocional. En 2023 ambos estrenaron el pódcast The Squeeze, donde conversan con expertos y celebridades sobre salud mental, ansiedad y relaciones.

El actor interpretó el papel de Jacob Black en la saga de vampiros.

Expectativas de la paternidad

En entrevistas previas, Lautner había manifestado su deseo de tener hijos, mientras que Tay confesó que la maternidad estaba en sus planes aunque con ciertos temores sobre la crianza. "¿Cómo criamos hijos que puedan expresarse o sentir que pueden hablar con nosotros? Eso me asusta", señaló en 2024. La llegada de su primer hijo representa la concreción de esos anhelos compartidos.

El anuncio de Taylor Lautner y Tay Dome marca un nuevo capítulo en la vida del actor que conquistó a millones con la saga Crepúsculo. La noticia de su paternidad conecta con la nostalgia de los fans y reafirma la cercanía de la pareja con sus seguidores, quienes celebran este paso como una historia de amor que sigue creciendo.