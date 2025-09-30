Impactantes videos: Gustavo Salcedo rondó la zona antes de atacar al productor Christian Rodríguez en San Isidro

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cámaras de seguridad de San Isidro registraron que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, estuvo merodeando en la zona antes de atacar al productor de televisión Christian Rodríguez.

Según reveló el programa Magaly TV La Firme, el vehículo del deportista aparece a las 9:41 de la mañana del viernes 26 de septiembre, estacionándose en la cuadra 34, muy cerca de la intersección con la calle Ricardo Angulo.

Las imágenes muestran que, más de 15 minutos antes de la agresión, Salcedo ya se encontraba en los alrededores. Incluso, en un intento por retirarse a toda velocidad, se observa cómo su camioneta no logra esquivar un sardinel, lo que evidencia la tensión previa al hecho violento que se registraría minutos después.

El momento del ataque

A las 10:09 a.m., las cámaras captaron el instante en que el vehículo de Salcedo impactó contra la parte posterior del automóvil de Christian Rodríguez.

Tras este choque, el productor trató de escapar, pero fue perseguido por el aún esposo de Mantilla. En medio del forcejeo, Rodríguez cayó al pavimento y fue golpeado con patadas por Salcedo, quien luego se subió nuevamente a su camioneta y abandonó el lugar.

El programa de Magaly Medina detalló que este no fue un episodio fortuito, sino un accionar que habría estado precedido por una vigilancia previa. La secuencia de los hechos refuerza la hipótesis de una agresión planificada más que un altercado espontáneo.

Denuncia penal y panorama legal

Tras la agresión, el productor Christian Rodríguez presentó una denuncia penal en la comisaría de San Isidro, respaldado por su defensa legal. Su abogada, Gabriela Navarro, confirmó que el caso no se limita únicamente al episodio del 26 de septiembre.

"Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal en contra de Gustavo Salcedo como corresponde y por las agresiones sufridas el día viernes", indicó.

Además, agregó: "Pero no solo por eso, también por eh todo lo previo que han sido eh también agresiones físicas, amenazas contra él, contra el señor Cristian y también contra su entorno familiar".

Con este nuevo escenario, la situación de Salcedo se complica, ya que la denuncia no solo se sustenta en el ataque registrado por las cámaras de videovigilancia, sino también en antecedentes de hostigamiento y violencia denunciados desde marzo de este año.

Las pruebas difundidas por Magaly TV La Firme se convierten en un insumo clave en la investigación que ahora deberá determinar la responsabilidad penal del deportista. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el caso, dada la notoriedad de los involucrados.