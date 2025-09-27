Raúl Beryon recuerda con nostalgia a Rodofo Carrión 'Felpudini' a un año de su partida: "Siempre en mi corazón"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace un año partió a la eternidad el reconocido actor cómico Rodolfo Carrión, 'Felpudini', a los 75 años tras una ardua batalla contra el cáncer de pulmón. Su fallecimiento caló hondo en diversos amigos con los que compartió escenario, uno de ellos su amigo Raúl Beryón, quien lo recordó con añoranza.

A un año de la partida de Rodolfo Carrión

El humor peruano despidió al querido 'Felpudini' un día como hoy hace un año, conmoviendo a familiares, colegas y al público que durante años siguió de cerca su carrera. Uno de los mejores amigos que le regaló la vida es el comediante Raúl Beryón, quien estuvo a su lado hasta sus últimos días de vida.

Ahora, este sábado 27 de septiembre, el colega de Carrión recurrió a sus redes sociales para expresar un emotivo mensaje para el humorista al cumplirse 12 meses de su muerte.

"Un año ya, que te fuiste querido Rodolfo. Siempre en mi corazón, más que amigo, mi hermano", escribió Beryón en su cuenta oficial de Facebook junto a una fotografía de Rodolfo Carrión.

Otros artistas como la actriz Silvia Bardalez respondió a la publicación para expresar emotivamente unas palabras para 'Felpudini'. "Siempre en nuestros corazones, Rodolfo, tu ausencia se siente, pero tu memoria vive en nosotros", se lee en los comentarios del post.

"Fraterno abrazo a sus familiares. Rodolfo Carrión en el recuerdo cariñoso", escribió la actriz Cecilia Tosso. Por su parte, el cómico Lelo Costa sostuvo: "Mi querido Rodolfo siempre vivirás en mi corazón y en el de todos los que te quieren. Bendiciones".

El sensible fallecimiento de Rodolfo Carrión

En diálogo con un diario local, Raúl Beryón brindó mayores detalles sobre el sensible fallecimiento de su amigo Rodolfo Carrión, quien murió víctima de un ataque al corazón como consecuencia del cáncer del pulmón con el que batallaba.

El también comediante recordó que prácticamente 'Felpudini' partió a la eternidad en sus brazos. "Nosotros llegamos a su casa del médico, pero no podía subir el pie para ir a su sala, le digo 'yo te ayudo' y ahí se cayó", narró a Trome. Tras ello, fue derivado al Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, donde perdió la vida.

