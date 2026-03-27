¿Indirecta a Keiko? Mark Vito tras agarrar a un cerdito en La Granja VIP: "Me grita como mi última ex"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la reciente emisión de La Granja VIP todos los participantes tuvieron que sostener entre sus brazos a unos pequeños cerditos. Cuando le tocó el turno de realizar ello a Mark Vito tuvo una expresión jocosa que llamó atención al revelar que el animal le gritaba igual que su última ex.

Mark Vito sorprende con confesión tras el grito de un cerdito

Como parte del itinerario del día, los participantes del reality de convivencia tuvieron un día junto a los cerditos de la granja de la mano de don Valentín quienes les iba a instruir como cargarlos y sostenerlos para evitar sus gruñidos.

Los primeros en pasar dicha prueba fueron Renato Rossini Junior junto a Melissa Klug y Paul Michael, quienes sin mayor, precavidos y sosteniéndolos a los mamíferos buscaron calmarlos y acariciarlos.

Quien se sumó a ellos fue el siempre actor Miguel Vergara, quien sorprendió porque cargó tranquilamente a uno de los chanchitos y este se tranquilizó de manera inmediata sorprendiendo al resto de sus compañeros.

En un segundo momento, les tocó el turno al futbolista y reciente ingreso Jesús Barco, la reconocida actriz Mónica Torres, el exffutbolista Diego Chavarri y a la 'chica realidad' Shirley Arica, quien en un inicio sentía temor proque pensaba que el animal le iba a morder por eso es que pidió al instructor recomendaciones para mantener al cerdito totalmente calmado.

Posteriormente, le tocó el turno a la madre de los hijos de Christian Cueva, Pamela López y a la expareja de la candidada presidencial Keiko Fujimori, Mark Vito. Este último escuchaba atentamente las indicaciones y recomendaciones sobre cómo sostener a los cerditos.

Tras ello luego de que don Valentín se acercara a él para entregarle el cerdito, M,ark Vito trató de ser sigiloso y expresarle en voz baja un inesperado mensaje. "Me grita como mi última ex" . Ello generó carcajadas en el guía.

Mark Vito confiesa que nunca ha tenido trabajo

Un día anterior, Mark Vito fue parte de una dinámica en la que los concursantes del reality de convivencia jugaron 'Yo nunca' en el que realizaban diversas confesiones ante las preguntas de la modelo argentina Flor Ortola. Ella le preguntó al influencer si es que alguna vez fue a su trabajo con resaca, su respuesta generó carcajadas.

"Yo nunca porque nunca he tenido trabajo (...) a veces me contratan discotecas y hay que cumplir, al día siguiente y hay que grabar. Ya normal, normal. Es parte del trabajo", expresó ocasionando que sus compañeros se rían.

Tras participar de una dinámica en la que los concursantes del reality de convivencia La Granja VIP iban a interactuar con cerditos, Mark Vito expresó que el cerdito que le tocó sostener en brazos le gritaba al igual que su última ex.