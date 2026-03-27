Melissa Klug explota contra Samahara Lobatón por revelar ingreso de Jesús Barco a 'La Granja VIP'

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía una conversación normal entre Melissa Klug y Samahara Lobatón en La Granja VIP se transformó en un momento de tensión máxima. La influencer dejó entrever información sobre Jesús Barco, lo que provocó la inmediata reacción de su madre.

Melissa Klug explota contra Samahara Lobatón

Todo ocurrió mientras Melissa Klug, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. compartían un momento de conversación. De manera inesperada, la ex de Bryan Torres preguntó: "¿Tú y Jesús (Barco) van a dormir en camas separadas?", insinuando el ingreso del futbolista al reality.

¡Samahara Lobatón lo vuelve a hacer! 🚨

No bastó con Melissa Klug.

Jesús Barco (pareja de su madre) ingresa hoy a La Granja VIP como la gran bomba.



Finjamos sorpresa más tarde.



A alguien le queda duda que este programa está más que arreglado? #lagranjaVIP pic.twitter.com/BlFDqwUHkL — urraqueando (@perumoment) March 25, 2026

La respuesta de Melissa Klug fue inmediata y tajante: "¿Qué chuc** estás hablando?". Su gesto evidenciaba sorpresa y molestia, y el silencio que siguió dejó clara la incomodidad que generó la revelación.

Incluso bromeó con un comentario cargado de frustración: "Ay Diosito santo, si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tus pelos, lo haría en este instante".

Samahara intentó suavizar el momento cambiando rápidamente de tema: "¿Quién será capataz la otra semana?". Renato intervino con un consejo en tono ligero pero firme: "Escucha Samahara, tienes que entrenar lengua".

Jesús Barco ingresa a 'La Granja VIP'

La llegada de Jesús Barco al programa finalmente se confirmó, luego de días de especulación entre los seguidores. Durante su presentación frente a Ethel Pozo, el futbolista aseguró: "Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija".

"Bienvenidas a mi reality p*rras"

Samahara Lobaton y Susana Umbert mataron este programa.



Además, desde cuando Samahara se convirtió en un personaje tan idolatrado y fenomenal, como para pagar capricho de todas su peticiones?



Siempre fue la hija de.



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/doLYHIo3g5 — urraqueando (@perumoment) March 27, 2026

Consultado sobre si su incorporación tenía relación con la presencia de Melissa Klug, Jesús Barco aclaró: "No. Las cosas se dieron diferente. No tengo problemas con que ella haya entrado".

Samahara Lobatón no volverá a ver a sus hijos

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi respondieron tras denuncias de que Samahara Lobatón tenía contacto con el exterior, pese a la estricta prohibición de celulares y relojes en La Granja VIP.

"Samahara Lobatón sí vio a sus hijos durante 30 minutos el sábado pasado, eso sucedió bajo la estricta mirada del equipo de producción de este reality ¿Por qué se dio? Porque Samahara acaba de dar a luz a un bebé hace cinco meses, probablemente aún siga con el posparto", dijo Ethel Pozo.

Luego, los conductores reconocieron su error y anunciaron la drástica medida que aplicarán con Samahara Lobatón.

"A partir de este momento, no volverá, Samahara Lobatón, a ver a sus hijos (...) El equipo de producción ha intentado ser empático y porque la situación así lo ameritaba, pero es cierto que este reality tiene reglas que seguir y se van a cumplir pase lo que pase", finalizó Ethel.

El altercado entre Melissa Klug y Samahara Lobatón por la información sobre Jesús Barco confirma que la convivencia en La Granja VIP seguirá dando de qué hablar.