Jimmy Santy tilda a 'Yo Soy' de "programa basura" y asegura que afecta a artistas jóvenes

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Jimmy Santy sobre Yo Soy no pasaron desapercibidas. El cantante aseguró que es un "programa basura" y que, lejos de ayudar, termina afectando a artistas jóvenes, lo que generó reacciones divididas.

Jimmy Santy arremete contra 'Yo Soy'

Todo ocurrió durante la conferencia de prensa por el aniversario musical de Lucía de la Cruz, donde el tema de los nuevos talentos salió a la mesa. En ese contexto, Jimmy Santy no dudó en expresar su incomodidad con algunos formatos televisivos actuales.

El cantante fue directo y sin filtros al referirse al programa de imitación: "En Perú, estamos viviendo un momento bastante difícil para el artista verdadero. Tenemos una televisión perjudicial, programas que son una basura, repetitivos, como '¿Qué culpa tiene Fatmagül?' y 'Yo soy'", señaló.

Asegura que afecta a artistas jóvenes

Lejos de quedarse en una simple opinión, Jimmy Santy profundizó en su postura y explicó por qué considera que Yo Soy afecta a artistas jóvenes. Según el cantante, este tipo de formatos no permite desarrollar una identidad propia en los participantes.

"Esos señores de 'Yo soy', por hacer dinero, jalan a cualquier muchacho que tiene talento, lo tiene, pero los desvían del camino que debería ser", afirmó, dejando en claro su preocupación por el rumbo de los nuevos cantantes.

En esa misma línea, comparó la actualidad con épocas pasadas, cuando —según él— los artistas eran reconocidos por su trayectoria y esfuerzo. "No es lo mismo un soldado nuevo que una persona como la señora o como yo. Tenemos galones ganados en batallas", agregó.

Jimmy Santy juestiona falta de apoyo en la industria

El cantante también aprovechó para exponer lo que considera una falta de respaldo hacia los artistas nacionales. Incluso reveló su propia experiencia al intentar difundir su música en radios.

"Nunca han tocado nada de los 10 temas. Qué pena porque quieren cobrar", comentó, evidenciando su frustración por las dificultades actuales para posicionar música propia.

Finalmente, hizo un llamado a los artistas con trayectoria para apoyar a las nuevas generaciones, aunque dejó en claro que, desde su perspectiva, programas como Yo Soy no cumplen ese rol.

"Tenemos talentos peruanos maravillosos que tenemos la obligación de apoyar. Pero no falsedades como la gente de 'Yo soy'. Yo sí apoyo al artista nacional", sentenció.

Así, Jimmy Santy volvió a encender el debate al referirse a Yo Soy como "programa basura" y señalar que afecta a artistas jóvenes, dejando abierta la discusión sobre el verdadero impacto de estos formatos en la escena musical peruana.