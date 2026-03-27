Famoso actor de 'Miss Montecristo' fallece a los 45 años: Policía investiga las causas de su fallecimiento

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamentable pérdida. Un famoso actor recordado por su trabajo en dramas como 'Miss Montecristo' fue hallado sin vida a los 45 años. La policía investiga las causas exactas de su fallecimiento, que ha dejado entristecidos a amigos, familiares y sus fans.

Fallece famoso actor de K-dramas: Esto se sabe

En medio de la noticia de la confirmación del estadio y los precios de las entradas para los conciertos de BTS en Perú, surge un caso que ha causado conmoción entre los fans de los K-dramas.

Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, el actor surcoreano Lee Sang-bo, conocido por su participación en populares dramas televisivos como 'Miss Montecristo', 'Private Lives', 'Rugal' y 'Elegant Empire' fue hallado sin vida en su residencia en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, por un familiar alrededor del mediodía del último jueves 26 de marzo.

Su pariente dio aviso a las autoridades para que inicien con las diligencias del caso. La policía de Corea del Sur reveló a los medios locales que "no se han encontrado indicios de delito" o "intervención de terceros", aunque mantienen abiertas las investigaciones y pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

"Estamos verificando los detalles del caso", indicó la comisaría de Pyeongtaek en declaraciones al medio surcoreano Maeil Business.

Amigos y fans lamentan la muerte de Lee Sang-bo

La noticia de la pérdida de Lee Sang-bo generó cientos de reacciones de amigos, familiares y colegas de la industria del entretenimiento, quienes expresaron sus condolencias. Por su parte, la agencia Korea Management Group (KMG), que representaba al actor, expresó su conmoción por el suceso.

"Les pedimos amablemente su comprensión, ya que la causa de la muerte no puede revelarse a petición de la familia en duelo (...) Rechazamos respetuosamente las entrevistas y las visitas para proteger a la familia en duelo, por lo que les pedimos su cooperación", señaló un portavoz de la compañía.

Medios locales como OSEN indicaron que el funeral del actor de K-dramas, quien fue absuelto en 2022 de cargos por presunto uso de drogas, se llevará a cabo en el Pyeongtaek Jungang Funeral Hall.

¿Quién fue Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo inició su carrera actoral en 2006 con la serie 'El hombre invisible'. Durante una década trabajó bajo el nombre artístico de Lee Bo Hyun, antes de retomar su nombre real en 2016. A lo largo de dos décadas, construyó una trayectoria sólida en la televisión coreana, participando en producciones populares como 'The Man Who Dies to Live', 'Miss Montecristo' y 'Cruel Love'.

Pero no todo quedó ahí, ya que el actor surcoreano destacó en papeles del cine como 'Mefisto y Secretly', 'Greatly'; sin embargo, su popularidad se vio opacada por un problema legal en el año 2022, luego de que fuera señalado de consumir sustancias nocivas e ilegales.

La comunidad del entretenimiento surcoreano está de luto tras la sorpresiva muerte del actor Lee Sang-bo, estrella del K-Drama, quien fue encontrado sin vida en su residencia el 26 de marzo. Las autoridades investigan las causas exactas de su fallecimiento.