Esposa de Pedro Aquino toma drástica decisión tras conocerse presunta indisciplina del jugador

La semana comenzó agitada en Alianza Lima. Tras la victoria ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, se confirmó que Pedro Aquino será separado de manera indefinida por su participación en el acto de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La noticia también impactó la familia del jugador, ya que su esposa, Katherine Fernández, tomó una drástica decisión.

Pedro Aquino es separado de Alianza Lima

Según información del programa digital Fútbol Satélite, la dirigencia de Alianza Lima confirmó que el jugador Pedro Aquino estuvo presente en la reunión donde se cometieron actos de indisciplina durante la concentración del equipo en Montevideo, Uruguay.

Pese a no haber consumido alcohol ni estar involucrado en la denuncia por presunto abuso sexual que pesa sobre los otros jugadores, su situación no fue pasada por alto.

"Alianza ha logrado confirmar que Pedro Aquino estuvo en la habitación, por lo que dice el jugador, no fue parte ni de tomar alcohol, ni del supuesto delito que se acusa. Alianza Lima lo va a separar, de forma indefinida", aseguró el periodista Kevin Pacheco.

El jugador llegó a préstamo desde Santos Laguna y, mientras Pablo Guede siga siendo técnico de los íntimos, no será considerado para los partidos. Esto incluye el debut del equipo ante Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura.

Esposa de Aquino y su drástica reacción

Tras confirmarse la implicación de Pedro Aquino en el acto de indisciplina, su esposa, Katherine Fernández, borró todas las imágenes junto a él de su cuenta oficial de Instagram. Aun así, lo sigue en su perfil.

La pareja, que comparte tres hijas y una relación de años, había mostrado en sus redes momentos de felicidad y orgullo por el fichaje de Pedro Aquino en Alianza Lima, etiquetándolo con frases como: "Te amo", durante el fichaje del jugador en agosto de 2025.

Katherine Fernández y Pedro Aquino sellaron su amor con un matrimonio en 2019 y desde entonces han sido muy activos en sus redes sociales, mostrando su complicidad y apoyo mutuo.

Así, la presunta indisciplina de Pedro Aquino no solo ha tenido repercusiones deportivas en Alianza Lima, sino que también ha generado un cambio en la conducta pública de su esposa, Katherine Fernández, quien tomó una drástica decisión al eliminar todas las fotos que tenía con él.