Isabella Ladera rompe su silencio tras filtración de video íntimo y acusa a cantante Beéle: "Estoy profundamente devastada"

La influencer venezolana Isabella Ladera se encuentra en el ojo del huracán luego que se filtrara un video íntimo de ella junto a su expareja el cantante urbano Beéle. Frente a ello, la también empresaria rompió su silencio para evidenciar cómo le está afectando esta situación que atraviesa.

Isabella Ladera se pronuncia

La amiga de Hugo García, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un comunicado en el que revela sentirse "profundamente devastada" y afirmó que el intérprete colombiano la expuso de "la forma más baja" por lo que tomará cartas en el asunto.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", se lee en el principio del texto.

En tal sentido, la creadora de contenido subrayó que dicha grabación solo lo tenían ambos y que el artista le "mintió desde un inicio" y que sabía las consecuencias que podrían producirse si se filtraba públicamente y que pese a ello no la protegió.

Además, en su pronunciamiento subraya que Beéle la expuso de "la forma más baja" pese a verla en una etapa de reconstrucción personal y más estable.

"Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia", añadió Ladera.

Iniciará acciones legales

En consiguiente, señaló que "esta filtración constituye una forma de violencia hacía las mujeres". También, aseguró que pese a esta difícil situación no permitirá que ello la destruya y que por el contrario seguirá "con la frente en alto".

De igual manera, Isabella Ladera dio a conocer que ya tomó cartas en el asunto por lo que ya inició acciones legales para enfrentar este hecho por las vías correspondientes.

"No me voy a esconder. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos", expresó la influencer.

Por último, la venezolana aseguró que su valor como mujer "no se define por un video ni por la crueldad de otros" por lo que resaltó que su historia "no acaba aquí".

