¿Y Hugo García? Beéle e Isabella Ladera se habrían reconciliado tras filtración de su video

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La filtración de un video íntimo volvió a poner en el centro de la polémica a Beéle e Isabella Ladera, quienes ahora estarían viviendo una supuesta reconciliación. Sin embargo, en medio de tantos rumores, el nombre de Hugo García también salió a flote y muchos se preguntan qué pasará con él en esta historia.

Se filtra video de Beéle e Isabella Ladera

La madrugada del 7 de septiembre, varias plataformas explotaron con la noticia de un video de seis minutos y 42 segundos en el que se ve a lo que parece ser Beéle junto a Isabella Ladera en una cama con sábanas blancas.

La controversia estalló, con memes, debates y mucha polémica, mientras aún no hay confirmación sobre la veracidad del video. Hasta el momento, ni la modelo ni el cantante han dicho una sola palabra al respecto, lo que alimenta la incertidumbre.

¿Beéle e Isabella Ladera otra vez juntos?

A principios de septiembre, antes de la filtración, Isabella Ladera compartió videos en TikTok donde aparece usando una polera que muchos en redes aseguran es idéntico al de Beéle.

Aquella coincidencia no pasó desapercibida y encendió las alarmas, pues la prenda volvió a poner sobre la mesa las sospechas de que la pareja habría retomado el contacto.

¿Y Hugo García?

El mes pasado, Isabella Ladera y Hugo García volvieron a encender los rumores de un posible romance, luego de que el modelo peruano viajara a Miami para acompañar a la influencer venezolana en la inauguración de su salón de belleza, realizada el domingo 17 de agosto.

Dicho acercamiento ya se había notado días atrás a ese episodio, cuando se filtraron imágenes de Hugo García limpiando los espejos del local de Isabella Ladera antes de la inauguración en Miami, dejando en claro el apoyo incondicional que le brinda a la empresaria de 26 años.

Sin embargo, el primer gesto romántico entre ambos quedó registrado en un video de TikTok publicado por el propio Hugo García, donde se le ve recibiendo un efusivo abrazo de Isabella Ladera.

Sin embargo, tras la supuesta reconciliación entre Beéle e Isabella Ladera queda la gran incógnita: ¿qué pasará con Hugo García? Muchos se preguntan si está al tanto de todo, qué opinará y cómo se moverán las cosas después de estos rumores.

Con la filtración del video y las señales que apuntan a una supuesta reconciliación entre Beéle e Isabella Ladera, las miradas ahora se trasladan hacia Hugo García. El modelo peruano había mostrado cercanía con la influencer venezolana semanas atrás, pero todo este nuevo episodio deja en el aire qué lugar ocupa en la historia.