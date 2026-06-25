Nicolás Lúcar cuestiona sistema de salud ante eventual sismo en Lima: "No vamos a tener ninguna capacidad de responder"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa, lamentó la situación que atraviesa en la actualidad el sistema de salud peruano y cuestionó que, ante un eventual sismo de gran magnitud en Lima como el ocurrido en Venezuela, no habrá "ninguna" capacidad de respuesta.

Una realidad nefasta en salud ante eventual terremoto en Lima

Los terremotos devastadores que se registraron el último miércoles, 24 de junio, en territorio venezolano ha puesto una vez sobre el tíntero la posibilidad de que ocurra este tipo de fenómeno en nuestro país debido a que hay un silencio sísmico que en cualquier momento, según se ha pronosticado, desataría un movimiento telúrico de alta intensidad.

Los dos sismos suscitados en la nación caribeña de 7.2 y 7.5 de magnitud en la escala de Richter han dejado cifras totalmente preocupantes. El número de fallecidos pasó de 32 a 164 mientras que las personas fallecidas ya superan las 900.

Ante dicho escenario, avizoró qué es lo que podría suceder en el sistema de salud del Perú ante una situación similar que se suscite en nuestro país teniendo en cuenta la crisis que hoy atraviesa.

"La catástrofe del sistema de la salud pública tiene algo detrás que tiene una sola definición: corrupción. Es la que está detrás de que no haya medicamentos, que no haya una distribución adecuada de que no se terminen las obras, de que no haya equipamientos. Detrás de todo eso hay un funcionario y un político corrupto cobrando", aseveró.

En tal sentido, cuestionó que el sistema sanitario no tendrá "ninguna capacidad de responder" ante este tipo de catástrofes en la que consideró que la demanda de pacientes será inmensa.

Hay una falta de visión de país a largo plazo

En otro momento, Lúcar opinó que existe "una falta de visión a largo plazo" de nuestro país y que hay "una total improvisación" en la toma decisiones para ejecutar obras que, desde su óptica, "no se hacen pensando en que son parte de un proyecto para el país con el que todos soñamos", sino todo lo contrario.

"Se hacen pensando en cuánto se van a morder de comisión los corruptos de turno. Esa es la desgracia, por eso tenemos tantas obras que empiezan, se suelta el 30% del avance de obra, muerden su comisión y se acabó".

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa, cuestionó la forma en que se ejecutan las obras públicas en el país, señalando falta de planificación y presuntos actos de corrupción.



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Añasió que este tema de corrupción "ha perturbado de tal manera toda la vida nacional" que las consecuencias son pagadas en todos los niveles. Y que ello se ha evidenciado por ejemplo en los problemas sucedidos durante la primera vuelta de Elecciones Generales 2026.

"Hemos tenido un tremendo problema en la primera vuelta con el retraso de la distribución del material electoral y con el funcionamiento de los sistemas electrónicos de apoyo. Detrás de eso hay corrupción porque la decisión no se tomaron escogiendo a los mejores sino seguramente a quienes pagaban la mejor comisión", alegó.

En síntesis, el periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se pronunció sobre el doble terremoto ocurrido en Venezuela y avizoró que ante una eventualidad similar en el país el sistema de salud no tendrá ninguna capacidad de responder por la grave crisis que atraviesa actualmente.