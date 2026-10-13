Jair Céspedes intenta reconquistar a su esposa con romántica sorpresa, pero ella lo rechaza en vivo

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jair Céspedes intentó reconquistar a Yanira Sanz con una romántica sorpresa el viernes 9 de octubre, donde le pidió perdón y le propuso retomar su matrimonio. Sin embargo, ella le puso una condición para darle una nueva oportunidad.

Jair Céspedes pide perdón

Durante su participación en el programa La jugada good, Jair Céspedes le dedicó emotivas palabras a Yanira Sanz, con quien tiene hijos, y reconoció que cometió errores que afectaron su relación.

"Yanira, te he preparado esta cita romántica muy especial. Sabes lo mucho que te amo, sabes las cosas que hemos pasado. Primeramente, quiero pedirte perdón por muchas cosas. Sabes que soy una buena persona, pero lamentablemente como ser humano he tenido errores, pero nada. La vida está para aprender", expresó el futbolista.

Luego, el deportista le aseguró que había aprendido de lo ocurrido y que quería recuperar a su familia. "Hoy más que nunca me he dado cuenta la gran mujer que eres, la familia que tengo y no los quiero perder", manifestó.

Además, le confesó que seguía considerándola el amor de su vida y le pidió retomar su matrimonio. "Eres el amor de mi vida, eres una gran mujer y me gustaría nuevamente retomar nuestro matrimonio", agregó, a la espera de conocer su respuesta.

Yanira Sanz le pone condición

Aunque Yanira Sanz se mostró emocionada por la sorpresa y agradeció las palabras de Jair Céspedes, no aceptó de inmediato su propuesta. La madre de sus hijos destacó el cariño que siente por él y reconoció su papel como padre.

"Yo te amo con toda la fuerza de mi corazón y estoy agradecida con Dios y la vida por haberte puesto en mi camino. Eres el padre de mis hijos, eres el mejor padre del mundo", expresó.

Sin embargo, la respuesta de Yanira sorprendió al futbolista, pues le dejó claro que no retomarán su relación hasta que él acepte casarse con ella por la iglesia. Cuando Céspedes le preguntó si debían casarse nuevamente, ella reafirmó su postura.

"Cuando tú realmente quieras casarte por iglesia, regresamos", sentenció, dejando en claro cuál es la condición para darle una nueva oportunidad.

La crisis entre Jair Céspedes y Yanira Sanz se hizo pública en 2025, luego de que la actriz cómica Dayanita revelara chats privados e íntimos con el futbolista en el programa El valor de la verdad.

Así, Jair Céspedes intentó reconquistar a Yanira Sanz con una romántica sorpresa en vivo, pero ella rechazó su propuesta de retomar el matrimonio y le puso como condición casarse por la iglesia.