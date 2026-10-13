Adolescente le roba el auto a su padre, provoca un accidente en la casa de su vecino y se da a la fuga en Argentina

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un adolescente de 17 años protagonizó un accidente de tránsito en Villa Elvira, en La Plata, Argentina, luego de llevarse sin permiso el automóvil de su padre para salir a pasear con sus amigos. El joven perdió el control del vehículo, chocó contra otro auto estacionado frente a una vivienda y huyó del lugar junto a sus acompañantes.

Adolescente provoca accidente con auto de su padre

El hecho ocurrió el domingo por la noche, pasadas las 20:00, cuando el menor tomó el Toyota Corolla de su padre y salió a recorrer la zona con otros jóvenes. Sin embargo, el paseo terminó abruptamente cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del automóvil y colisionó contra un Peugeot 206 estacionado en la calle 609, entre 122 bis y 123.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Toyota Corolla terminó volcado y con daños materiales considerables, hasta quedar prácticamente destruido. Pese a la magnitud del accidente, el adolescente y sus acompañantes abandonaron la escena, dejando el vehículo accidentado en plena vía pública y sin hacerse responsables de lo ocurrido en ese momento.

En tanto, dentro del Peugeot 206 se encontraban dos adultos de 29 y 34 años, quienes sufrieron golpes leves tras la colisión. Según informó el propietario de la vivienda afectada, ninguna persona resultó herida de gravedad. No obstante, la situación se complicó cuando el padre del adolescente llegó posteriormente al lugar del siniestro.

El hombre fue agredido por algunas de las personas presentes y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense identificaron al menor y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, ambos vehículos fueron secuestrados y la Policía recogió declaraciones testimoniales en la zona. La causa quedó caratulada como lesiones culposas y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos del Departamento Judicial de La Plata, que continuará con las investigaciones del caso.

Otro accidente reciente

El cantante de música popular, Juan Carlos Hurtado, conocido como 'El Andariego', sufrió un accidente de tránsito el domingo 11 de octubre, cuando su vehículo transitaba por la zona rural de Sonsón, en Antioquia, precisamente por Tasajo.

El artista viajaba para cumplir con una presentación musical que tenía programado por las Fiestas de las Cosechas en Nariño, sin imaginar que la camioneta en la que se movilizaba terminaría perdiendo el control e impactando contra un barranco.

Las primeras diligencias apuntan a un posible exceso de velocidad que terminó sobrepasando una cuneta; sin embargo, sigue siendo materia de investigación.