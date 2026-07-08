Hermano de Jesús Barco es vinculado a presuntas ESTAFAS por miles de soles tras denuncia en redes

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodrigo Barco, hermano del futbolista Jesús Barco, se encuentra en el centro de una fuerte controversia luego de ser señalado por presuntas estafas relacionadas con juntas de dinero. La denuncia, difundida inicialmente en redes sociales, tomó mayor relevancia después de que otras personas aseguraran haber atravesado situaciones similares y reclamaran la devolución de elevadas sumas de dinero.

Múltiples denuncias contra hermano de Jesús Barco

El caso salió a la luz gracias a Lucero López, quien decidió hacer pública su denuncia tras afirmar que esperó durante varios meses sin obtener una solución. Según explicó, Rodrigo Barco organizaba juntas con diferentes grupos de personas, pero posteriormente incumplía con la entrega del dinero comprometido, mientras los plazos de pago eran postergados de manera constante.

Con el propósito de respaldar su versión, la denunciante compartió diversas capturas de conversaciones, audios y un video en el que aparece Rodrigo Barco celebrando su cumpleaños. Además, sostuvo que únicamente recibió una parte del dinero prometido, pese a que desde hace varios meses venía insistiendo para recuperar el monto restante sin obtener resultados favorables.

Hermano de Jesús Barco acusado de estafa

A medida que la publicación comenzó a viralizarse, nuevos usuarios se sumaron a las acusaciones. Varias personas aseguraron haber vivido experiencias parecidas y afirmaron que también continúan esperando la devolución de importantes cantidades de dinero entregadas para participar en las juntas . Estas versiones incrementaron la repercusión del caso y alimentaron el debate en las plataformas digitales.

Amenazan con bloquear a deudores

Entre el material difundido también figura un audio atribuido al hermano del futbolista, en el que la persona identificada como Rodrigo sostiene que dejaría de responder a quienes continuaran reclamando por el dinero. Asimismo, la denunciante afirmó que él habría advertido que bloquearía a quienes hicieran públicas las presuntas deudas, lo que motivó la difusión de nuevos registros.

Otro aspecto que llamó la atención fue la versión de Lucero López respecto al pasado de Rodrigo Barco. Según indicó, él habría sido víctima de una estafa tiempo atrás; sin embargo, considera que actualmente estaría reproduciendo una situación similar con otras personas que confiaron en las juntas organizadas por él y entregaron importantes sumas de dinero.

Hasta el momento, Rodrigo Barco no ha emitido un pronunciamiento público para responder a las acusaciones difundidas en redes sociales. Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones debido al número de personas que aseguran haber sido afectadas. De confirmarse los hechos denunciados, las autoridades podrían intervenir para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el destino del dinero reclamado.