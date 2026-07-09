RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Amor y paz!

Samahara revela cuánto dinero le pasan Bryan y Youna para sus hijos: "Ninguno asume ni el 15%"

Samahara Lobatón reveló que Bryan Torres y Youna aportan menos del 15 % de los gastos de sus hijos, aunque aseguró que prioriza mantener una buena relación con ambos.

Samahara hizo las paces con los padres de sus hijos
Samahara hizo las paces con los padres de sus hijos (Composición Exitosa)

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/07/2026

Síguenos en Google News Google News

Samahara Lobatón habló abiertamente sobre cómo sobrelleva la relación con sus dos exparejas y padres de sus hijos, Bryan Torres y Youna. La influencer indicó que, a pesar de que no le entregan el dinero suficiente para mantener el nivel de vida que sus pequeños requieren, llevan una buena relación como padres, y eso es lo más importante para ella.

¿Cuánto dinero pasan Bryan y Youna a Samahara?

La hija de Melissa Klug se presentó en la más reciente edición de Magaly TV, la firme y explicó que ha optado por llevar una buena relación con los padres de sus hijos para colaborar en su crianza. Para Samahara, lo más importante es que sus hijos crezcan con el amor de ambos padres, aunque considera que el aspecto económico también es importante.

Magaly le consultó directamente por el monto que le pasan ambos para la manutención de sus pequeños. Aunque Samahara no quiso revelar el monto exacto, aseguró que se trata de una cifra mínima, ya que no cubre ni el 15 % de los gastos de sus hijos. Aun así, destacó que mantienen una excelente relación.

"Ninguno de los dos asume ni siquiera el 15 % de la vida de mis hijos (...) Youna está enfermo y sí es cierto, me apoya con lo que puede. Bryan y yo tenemos un acuerdo. Ninguno de los dos asume ni siquiera el 15 % de los gastos de mis hijos. Yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos", expresó.

Por otro lado, confesó que actualmente atraviesa una etapa mucho más tranquila en su vida. Aunque no dejan de surgir polémicas, decidió mantener una buena relación con Youna y Bryan, siendo este último un gran apoyo, ya que ambos comparten las labores de crianza de sus hijos de acuerdo con sus horarios de trabajo.

Alejandra Baigorria asegura que Said Palao puede volver a viajar solo, pese a su ampay: "Soy relajada"
Lee también

Alejandra Baigorria asegura que Said Palao puede volver a viajar solo, pese a su ampay: "Soy relajada"

"Hemos llegado a un punto de la vida hermoso, estamos todos en paz y armonía, gracias a Dios... Bryan sigue trabajando, nos llevamos muy bien (...) Cuando yo tengo mucho trabajo por las mañanas, él va a ver a mis hijos", agregó.

Samahara hizo las paces con Youna

Antes de cerrar la entrevista, indicó que los problemas con su expareja Youna han quedado en el pasado y que comprende por completo la enfermedad que él atraviesa. Señaló que lo más importante es que pase tiempo de calidad con su hija, por lo que, si el monto de dinero que le entrega mensualmente es menor de lo esperado, no representa un problema para ella.

Shirley Arica revela qué le gusta de Pablo Heredia y descarta beso con su ex: "Un baile no se le niega a nadie"
Lee también

Shirley Arica revela qué le gusta de Pablo Heredia y descarta beso con su ex: "Un baile no se le niega a nadie"

"Si uno puede dar 5 soles y el otro puede dar 2, no tengo problema en eso. En verdad, lo único que me importa es que sean papás presentes en la vida de mis hijos. Y lo están, ambos lo están", sentenció.

De esta manera, las declaraciones de Samahara Lobatón evidencian que, para ella, la presencia de los padres en la vida de sus hijos pesa más que el aporte económico. Aunque reconoce que asume casi toda la carga financiera, asegura haber dejado atrás los conflictos para priorizar la estabilidad y el bienestar de su familia.

Temas relacionados Bryan Torres Padres de familia pensión alimenticia Samahara Lobaton Youna

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA