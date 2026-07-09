Samahara revela cuánto dinero le pasan Bryan y Youna para sus hijos: "Ninguno asume ni el 15%"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón habló abiertamente sobre cómo sobrelleva la relación con sus dos exparejas y padres de sus hijos, Bryan Torres y Youna. La influencer indicó que, a pesar de que no le entregan el dinero suficiente para mantener el nivel de vida que sus pequeños requieren, llevan una buena relación como padres, y eso es lo más importante para ella.

¿Cuánto dinero pasan Bryan y Youna a Samahara?

La hija de Melissa Klug se presentó en la más reciente edición de Magaly TV, la firme y explicó que ha optado por llevar una buena relación con los padres de sus hijos para colaborar en su crianza. Para Samahara, lo más importante es que sus hijos crezcan con el amor de ambos padres, aunque considera que el aspecto económico también es importante.

Magaly le consultó directamente por el monto que le pasan ambos para la manutención de sus pequeños. Aunque Samahara no quiso revelar el monto exacto, aseguró que se trata de una cifra mínima, ya que no cubre ni el 15 % de los gastos de sus hijos. Aun así, destacó que mantienen una excelente relación.

"Ninguno de los dos asume ni siquiera el 15 % de la vida de mis hijos (...) Youna está enfermo y sí es cierto, me apoya con lo que puede. Bryan y yo tenemos un acuerdo. Ninguno de los dos asume ni siquiera el 15 % de los gastos de mis hijos. Yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos ", expresó.

Por otro lado, confesó que actualmente atraviesa una etapa mucho más tranquila en su vida. Aunque no dejan de surgir polémicas, decidió mantener una buena relación con Youna y Bryan, siendo este último un gran apoyo, ya que ambos comparten las labores de crianza de sus hijos de acuerdo con sus horarios de trabajo.

"Hemos llegado a un punto de la vida hermoso, estamos todos en paz y armonía, gracias a Dios... Bryan sigue trabajando, nos llevamos muy bien (...) Cuando yo tengo mucho trabajo por las mañanas, él va a ver a mis hijos", agregó.

Samahara hizo las paces con Youna

Antes de cerrar la entrevista, indicó que los problemas con su expareja Youna han quedado en el pasado y que comprende por completo la enfermedad que él atraviesa. Señaló que lo más importante es que pase tiempo de calidad con su hija, por lo que, si el monto de dinero que le entrega mensualmente es menor de lo esperado, no representa un problema para ella.

"Si uno puede dar 5 soles y el otro puede dar 2, no tengo problema en eso. En verdad, lo único que me importa es que sean papás presentes en la vida de mis hijos. Y lo están, ambos lo están", sentenció.

De esta manera, las declaraciones de Samahara Lobatón evidencian que, para ella, la presencia de los padres en la vida de sus hijos pesa más que el aporte económico. Aunque reconoce que asume casi toda la carga financiera, asegura haber dejado atrás los conflictos para priorizar la estabilidad y el bienestar de su familia.