Jazmín Pinedo se defiende de las críticas por Rusia 2018 en la previa del Mundial: "Siempre he creído en mí"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En 2018, el Perú entero vivía una completa fiesta por la participación de la Selección Peruana en un Mundial luego de 36 años de ausencia. El equipo dirigido por Ricardo Gareca tuvo la chance de volver a la máxima fiesta mundialista y emocionar a miles de hinchas que creían que nunca verían al combinado patrio en un certamen de este calibre.

Jazmín Pinedo se suma nuevamente a la fiebre por el Mundial

Debido a este hecho, los medios del país realizaron una cobertura sin precedente para llevar todos los detalles de la actuación de la Bicolor en el torneo. Por ello, Latina decidió enviar a Jazmín Pinedo como parte de su equipo de transmisión de los encuentros.

Esta situación generó una ola de críticas contra la popular 'chinita' por parte del público en general. A pesar de que pasaron varios años, la conductora cuenta que su pasión por el fútbol sigue intacta y ahora se suma a la fiebre del próximo Mundial demostrando que ha superado las críticas que recibió por su participación en Rusia 2018.

"Acabo de sumarme a Betsson como embajadora en un momento tan especial para el deporte como es el próximo Mundial de fútbol, y eso es algo que me entusiasma muchísimo porque mi pasión por este deporte sigue intacta", comentó la presentadora.

Jazmín Pinedo se refirió a las críticas por Rusia 2018.

Superó las críticas

Como se recuerda, Jazmín Pinedo fue criticada hace unos años por su participación en Rusia 2018, a donde fue enviada por el canal que tenía los derechos de transmisión para realizar enlaces en directo para los programas de entretenimiento rubro que maneja hace muchos años. Sin embargo, esto provocó que parte del periodismo deportivo la criticaran a pesar de que ya era una figura consolidada.

"Volver a estar de la mano del deporte en esta campaña refleja mucho de mi historia, de cómo he aprendido a enfrentar las críticas y seguir adelante siendo fiel a quien soy. Más allá de las críticas siempre he apostado y creído en mí, he intentado hacer la diferencia en todo lo que hago y agradezco por permitirme ser parte de este gran equipo", añadió.

De esta manera, Jazmín Pinedo confesó su afición por el fútbol y se pronunció sobre las críticas recibidas cuando fue enviada especial en el Mundial Rusia 2018. La modelo y presentadora dejó en claro que los comentarios negativos son parte de su carrera y mostró su emoción por la cercanía de una nueva Copa del Mundo.