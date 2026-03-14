Luto en el rock y el heavy metal: Murió Phil Campbell, icónico guitarrista de Motörhead, a los 64 años

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del rock y del heavy metal se encuentra de luto tras conocerse que murió Phill Campbell, icónico guitarrista de Motörhead, a los 64 años. La sensible noticia fue confirmada por su familia y su actual agrupación, Phil Campbell and the Bastard Sons, mediante un comunicado oficial.

Murió Phill Campbell, el icónico guitarrista de Motörhead

Phill Campbell, icónico guitarrrista de la banda Motörhead y líder de Phil Campbell and the Bastard Sons, murió a los 64 años dejando atrás un legado indeleble en el heavy metal. El anuncio de su partida se dio la mañana de este sábado 14 de marzo a través de un mensaje compartido por su familia y publicado en las redes sociales de sun actual grupo.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció pacíficamente anoche después de una larga y valiente batalla en cuidados intensivos luego de una operación importante y compleja", se lee en el comunicado.

Además, se realizó una breve remembranza en la que destacan que en vida fue un "marido devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso" y que tenía un apelativo el cual es 'Bampi'.

"Fue profundamente amado por todos los que lo conocían y se le extrañará inmensamente. Su legado, música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre", acota el sentido texto.

Por último, los familiares del artista galés pidieron "amablemente" que se respete su privacidad durante este momento de duelo que lo claificaron como "increíblemente difícil".

Mensaje compartido por la familia de Phill Campbell en las redes sociales

¿Cuál fue la causa de la muerte de Phill Campbell?

En lo que respecta a la causa de la muerte de Phill Campbell, sus familiares no ahondaron en dicho tema. Aunque, un dato relevante es que en febrero tuvo que cancelar presentaciones previstas en Australia y Europa con Phil Campbell and the Bastard Sons, entre marzo y mayo por recomendación médica. En dicho momento la banda explicó que se debía a un consejo médico que Phill recibió.

Este sábado 14 de marzo es un día lúgubre para el mundo del rock y del heavy metal debido a que se conoció que murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhea, a los 64 años. Así lo dio a conocer su familia en un mensaje compartido por su familia en las redes sociales de su banda Phil Campbell and the Bastard Sons.