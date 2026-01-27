Jefferson Farfán recibe fuerte advertencia del padre de Xiomy Kanashiro

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro decidieron celebrar el cumpleaños de la bailarina fuera del país, pero su escapada romántica no pasó desapercibida. En medio de la celebración, el padre de la bailarina, Christian Kanashiro, intervino rápidamente en las redes sociales para lanzar una fuerte advertencia que dejó a más de uno completamente boquiabierto.

Jefferson Farfán recibe advertencia

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán compartió fotos del viaje por Punta Cana junto a Xiomy Kanashiro, quien celebró sus 28 años de edad.

"Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", escribió el ex Alianza Lima.

Las imágenes mostraban a la pareja disfrutando del sol y la playa, pero lo que llamó la atención fue el comentario de Christian Kanashiro, padre de la joven.

"Feliz cumpleaños mi amor... cuídamela mucho", escribió el padre de Xiomy Kanashiro, generando rápidamente reacciones de los internautas.

La bailarina respondió con un simple y cariñoso "Gracias papi", mientras Jefferson Farfán aseguró que "está súper cuidada", confirmando que protege a su pareja en todo momento.

La interacción no terminó ahí. Christian Kanashiro agregó de manera tajante: "Jefferson Farfán, como tiene que ser!", dejando claro que su hija está bajo su protección y estableciendo un límite respetuoso para el expelotero peruano.

Jefferson Farfán recibe advertencia del padre de Xiomy Kanashiro

Xiomy y su relación con Doña Charo

Días atrás, Xiomy Kanashiro habló sobre su vínculo con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, durante una entrevista. La influencer reveló que la relación es más cercana de lo que muchos creen, y que pasó el Año Nuevo junto al exfutbolista sin inconvenientes ni conflictos.

"En realidad ella y yo nos llevamos muy bien", comentó Xiomy Kanashiro, dejando claro que prefiere mantener la armonía familiar y evitar polémicas innecesarias.

Además, la joven destacó que, por primera vez, decidió no trabajar en Año Nuevo para disfrutar de la fecha especial junto a su pareja.

"Esta vez ya no trabajando porque siempre, 6 años en Alma Bella, he venido trabajando, en mi cumpleaños he estado trabajando, en Navidad he estado trabajando y dije este año tengo que disfrutarlo", afirmó.

Así, la escapada de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro por Punta Cana dejó más que fotos románticas, pues el padre de la bailarina decidió lanzar una fuerte advertencia para recordar que la protección familiar sigue siendo la prioridad en la relación.