Jefferson Farfán y sus inesperadas publicaciones tras denuncia sexual que involucra a Zambrano, Trauco y Peña

Mientras el fútbol peruano amanecía sacudido por la denuncia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Jefferson Farfán sorprendió al reaparecer en sus redes sociales con una serie de publicaciones inesperadas, lejos de la polémica y cargadas de romance.

Jefferson Farfán y sus inesperadas publicaciones

La semana no ha sido tranquila para el fútbol nacional. La denuncia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña generó un terremoto mediático que puso a Alianza Lima y a todo su entorno en el centro de la atención pública.

En ese contexto cargado de tensión, muchos miraron hacia Jefferson Farfán, exreferente del club íntimo y voz habitual cuando el tema es Alianza Lima.

Sin embargo, la 'Foquita' optó por un camino distinto. Lejos de pronunciarse sobre la denuncia, Jefferson Farfán reapareció en sus redes sociales con publicaciones que no tenían nada que ver con el escándalo, pero que igual dieron que hablar.

Las publicaciones de Jefferson Farfán tuvieron como protagonista a su pareja, Xiomy Kanashiro, quien celebró su cumpleaños número 28. Fiel a su estilo, el exseleccionado nacional decidió sorprenderla con un detalle romántico que no pasó desapercibido en redes sociales.

En las imágenes compartidas se pudo ver una decoración especial, con globos rojos en forma de corazón, letras gigantes que formaban la palabra "love" y una rosa roja que acompañó el momento.

Asimismo, Jefferson Farfán también publicó una fotografía donde aparece dándole un beso en el cuello a la bailarina, dejando en claro que atraviesan un buen momento sentimental.

Comunicado de Alianza Lima

Cabe recordar que, tras difundirse la denuncia contra sus jugadores, Alianza Lima informó que decidió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", informó el club victoriano.

La institución victoriana también manifestó "su absoluta disposición para colaborar con las autoridades" mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. "Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", concluye el comunicado.

Así, en medio de la denuncia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Jefferson Farfán optó por reaparecer con publicaciones inesperadas, entre ellas una sorpresiva muestra romántica dedicada a su pareja, Xiomy Kanashiro, por su cumpleaños número 28.