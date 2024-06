Jessica Newton revela cuál fue el motivo por el que terminó su amistad con Magaly: "Fue muy desagradable"

12/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jéssica Newton y Magaly Medina se han dicho muchas cosas en las últimas semanas, especialmente en el marco del Miss Perú. Ambas solían llevar una amistad muy sólida hasta hace unos años, pero después que esta terminó, ninguna quiso revelar el motivo, hasta el día de hoy que Jéssica rompió su silencio.

La organizadora del certamen de belleza más importante de nuestro país se confesó en una íntima entrevista para el podcast de Verónica Linares y entre otras cosas, habló sobre el fin de esa amistad con la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Jéssica descartó que se haya debido a algún tipo de enemistad con Deyvis Orozco o Cassandra Sánchez de LaMadrid. "No tuvo nada que ver ni con Cassandra ni con Deyvis. Si alguna vez yo tuve un problema con Magaly fue un tema que yo me resentí, fue a raíz de un comentario que no debió salir de nuestro entorno cercano", dijo en un inicio.

En esa misma línea, reveló que el verdadero motivo por el que se alejó de la reina del espectáculo peruano fue porque no deseaba que Magaly esté cerca de su entorno por una discrepancia interna que tuvieron a raíz de un escándalo.

"(Fue por) algo que yo le había comentado sobre Luciana Olivares, ella lo contó y Luciana hizo un escándalo, cosa muy desagradable y lo que yo quería era no tenerla cerca. Así de simple y creo que yo fui muy dura en ese momento de decidir" , aclaró.

Por otro lado, resaltó que siempre ha mantenido un trato muy cordial con ella e incluso se han cruzado en algunas oportunidades. "La recuerdo con cariño. Nunca he tenido una conversación directa con Magaly donde nos hayamos faltado el respeto (...) cuando la veo la saludo con mucho respeto", concluyó.

Jessica revela que tuvo encuentro con Magaly

En otro momento de la entrevista, la madre de Cassandra Sánchez de LaMadrid dijo que tuvo la oportunidad de encontrarse a la 'Urraca' en un viaje por Europa y se saludaron cordialmente, dejando claro que no tiene ningún tipo de resentimiento por ella.

"Del tiempo que pasamos juntas tengo magníficos recuerdos, del tiempo que pasamos juntas. Yo de verdad creo que, nuestros esposos, es más, yo me la acabo de encontrar en enero en Madrid y nos hemos saludado muy bien... mi negocio no es la televisión, sí, nos encontramos normal y creo que la educación es fundamental", añadió Jessica.

No cabe duda que Jessica Newton y Magaly son dos de las figuras más influyentes del espectáculo peruano y aunque ya no mantengan una amistad hace años, llevan una relación cordial.