Jessy Kate confirma que Pedro Aquino ingresó a su departamento, pero niega haber tenido intimidad con él

Jessy Kate hizo su aparición en el programa "Magaly TV, La Firme" donde exhibió conversaciones comprometedoras que revelaban el coqueteo de Pedro Aquino en las redes sociales, a pesar de estar casado y tener hijos. La autodenominada "Potra de la Cumbia" dejó en claro que, pese a los chats comprometedores, nunca tuvo intimidad con el jugador.

Jessy Kate niega haber tenido intimidad con Pedro Aquino

La cantante de cumbia Jessy Kate afirmó haber mantenido videollamadas con el futbolista Pedro Aquino e incluso mencionó que él llegó a visitar su departamento, pero aseguró que nunca tuvieron relaciones sexuales.

"Él habrá querido muchas cosas, pero yo no le he dado nada y creo que por eso ha estado tan insistente... Ni un piquito", contó Jessy Kate para sorpresa de Magaly Medina.

Esposa de Pedro Aquino confronta a Jessy Kate

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, se comunicó en privado a través de las redes sociales con Jessy Kate para solicitarle una explicación detallada de lo que estaba ocurriendo. Además, le recriminó que sus mensajes habían causado un gran daño a su familia.

"Hola, soy la esposa de Pedro Aquino. Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome", le reprocha la esposa del futbolista a Jessy Kate.

Por su parte, la exporrista del Sport Boys no se mantuvo en silencio y ofreció una respuesta; ¿Ya leíste bien lo que me has enviado, dónde está el daño?".

Jessy Kate exhibió en directo estos mensajes durante la emisión del programa de la presentadora de ATV. "Más bien le echo un favor porque le estoy abriendo los ojos. Qué pena por la señora, por tener que pasar por este vergüenza nacional. Si yo hubiera aceptado, hubiera sido las amante ", dijo la vocalista.

En relación a esto, Magaly Medina opinó que la conducta de Pedro Aquino constituye una forma de infidelidad y una falta de respeto hacia su esposa e hijos. "La vergüenza se la pone el marido, el marido que es un jugadorazo porque esto es un tipo de infidelidad. Porque si hubieras aceptado, hace rato hubiera pasado", comentó.

La presentadora de ATV recordó que el jugador del Club América también había enviado mensajes coquetos a Xoana González; sin embargo, ella los rechazó y lo dio a conocer en el programa de la popular 'Urraca'.

No es la primera vez en la que un jugador de fútbol peruano se ve involucrado sentimentalmente con una mujer que no es su esposa ni madre de sus hijos. En esta ocasión, Pedro Aquino ha sido señalado por enviar mensajes afectuosos a Jessy Kate.