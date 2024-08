Jorge Luna y Ricardo Mendoza sorprenden a Magaly con invitación exclusiva al Madison Square Garden

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 12 de agosto, durante su programa 'Magaly TV, La Firme', Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al recibir una invitación especial de parte de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los cómicos detrás de 'Hablando Huevadas'. El dúo, que se prepara para un espectáculo en el icónico Madison Square Garden de Nueva York el 13 de septiembre, le envió un ramo de flores y un boleto de avión en clase ejecutiva.

Los 'Hablando Huevadas' sorprenden a Magaly

Durante la transmisión en vivo, la polémica conductora Magaly Medina no ocultó su sorpresa al recibir el obsequio de los humoristas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

"Esto es lo que me ha llegado de los ahijados de 'Hablando Huevadas', de verdad les agradezco, lindas las flores, lindas las rosas, no son como las que se manda a sí misma Pamela López, rosaditas, pero me han mandado algo acá", comentó con asombro.

Luego, Magaly Medina mostró el ticket que acompañaba el ramo, y aunque inicialmente tuvo dudas sobre su significado, rápidamente aclaró que era una invitación para asistir al show en Nueva York, un hito que subrayó como un logro destacable para los cómicos peruanos.

La reacción de Magaly Medina

Aunque agradecida por la invitación, Magaly Medina mencionó que, a pesar de su aprecio por el gesto, no podría asistir debido a sus obligaciones laborales. "Un pasaje en business para Nueva York (...) pero como yo no voy a poder ir porque nosotros acá chambeamos, voy a mandar a uno de los chicos que sí me gustaría que vayan y que estén en ese momento histórico", anunció.

Sin embargo, con un toque de humor, la periodista sugirió que podría reconsiderar su decisión, insinuando que sería una buena oportunidad para tomarse un descanso y disfrutar del espectáculo.

Sold out en el Madison Square Garden

Ese mismo día, solo unas horas después de que se pusieran a la venta las entradas para el show en Nueva York, Ricardo Mendoza informó a través de sus redes sociales que los boletos se agotaron rápidamente.

Jorge Luna también expresó su sorpresa ante la rapidez con que el público adquirió los boletos para su espectáculo en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

El emotivo gesto de Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacia Magaly Medina, junto con el éxito en la venta de entradas para su show en el Madison Square Garden, representa un hito en la carrera de los cómicos detrás de 'Hablando Huevadas'.