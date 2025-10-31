Josi y Valentino deslumbran en 'Esto es Guerra' con sus disfraces de '¿Y dónde están las rubias?' y arrasan en redes

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los populares tiktokers Josi Martínez y Valentino se robaron el show durante la emisión especial de Halloween de Esto es Guerra. Los jóvenes, que actualmente forman parte del programa, aparecieron caracterizados como Tiffany y Britanny Wilson, las recordadas protagonistas de la película '¿Y dónde están las rubias?', causando furor entre los televidentes y el jurado.

Su entrada al set fue ovacionada por los presentes, incluyendo a los conductores Katia Palma y Renzo Schuller, quienes no escatimaron en elogios por la originalidad y el nivel de detalle en sus atuendos.

Katia Palma incluso bromeó diciendo: "Uno de los mejores disfraces que he visto. Sheyla Rojas y Flavia Laos", provocando risas entre los competidores y el público.

Renzo Schuller también destacó la creatividad de los tiktokers con un rotundo "Impresionante". La escena rápidamente se viralizó, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche en el programa de competencia.

Los reyes del disfraz en redes sociales

Antes de su aparición en televisión, Josi y Valentino compartieron en Instagram un video mostrando sus disfraces, donde recrearon algunas escenas icónicas de la película. En cuestión de minutos, el clip se llenó de reacciones positivas y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron su ingenio y sentido del humor.

Entre las respuestas destacaron las palabras de la influencer Ivana Yturbe, quien comentó "Gracias por tanto", acompañadas de emojis de aplausos. Otros usuarios los llamaron "el mejor dúo de Halloween" y resaltaron la química entre ambos.

El video superó miles de reproducciones y se convirtió en tendencia, confirmando que los tiktokers dominaron la celebración de Halloween en redes sociales, logrando un impacto más allá del set televisivo.

Furor por Halloween en la farándula peruana

La divertida presentación de Josi y Valentino no solo encendió las redes, sino que también marcó la pauta de cómo la farándula peruana vive la fecha más creativa del año.

Cada detalle de su disfraz fue cuidadosamente preparado, desde las pelucas rubias hasta los vestidos característicos de las hermanas Wilson, demostrando su compromiso con el entretenimiento.

El éxito de su presentación en Esto es Guerra reafirma el carisma y la popularidad que ambos han ganado como creadores de contenido. Su capacidad para reinventarse y sorprender en cada aparición los consolida como referentes del entretenimiento digital en Perú.

Con miles de interacciones en Instagram y gran repercusión en televisión, la dupla de Josi Martínez y Valentino confirmaron su influencia en el entretenimiento juvenil y en la farándula peruana, cerrando Halloween 2025 con un éxito rotundo.