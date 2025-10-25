Alejandra Baigorria le dice ADIÓS a los realities en 2026 por INESPERADA razón

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria le dice adiós a los realities en 2026. La esposa de Said Palao se animó a revelar el motivo detrás de esta inesperada decisión que sorprendió a más de uno de sus seguidores y que estaría relacionado a su matrimonio con 'El Samurái'.

Alejandra Baigorria se incorporó a EEG

Alejandra Baigorria regresó a 'Esto es Guerra' (EEG) como refuerzo de alguno de los equipos tras la eliminación de Rosángela Espinoza. El ingreso de la 'Gringa de Gamarra' sorprendió a más de uno en el set del programa, especialmente a su esposo Said Palao.

'Ale' no dudó en aclarar que viene decidida a todo y a demostrar que es una competidora aguerrida que buscará sumar puntos y dejarles en claro a todos su destreza en cada uno de los juegos. Asimismo, aprovechó la oportunidad para remarcar que llegaba al show en paz y sin ganas de pelear con nadie, en referencia a su tensión con Onelia Molina por el polémico video que protagonizó en su boda con Mario Irivarren.

"Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute", dijo la 'Patrona', dejando en claro que su regreso no busca generar conflictos.

¿Por qué Baigorria le dice adiós a los realities?

Tras su incorporación, Baigorria fue interceptada por la prensa para remarcar que su presencia en EEG no será permanente y que, incluso, no tiene planes de seguir formando parte de los realities en 2026 por un impensado motivo, ahora que se encuentra en una nueva etapa de su vida: ¡cumplir su sueño de ser madre!

"Yo soy una mujer que le encanta competir, es parte de mi ADN. Yo el otro año ya voy a comenzar en la búsqueda del bebito, definitivamente voy a hacer mi despedida total de los realities", expresó a 'América Espectáculos', dejando en claro que el próximo año se enfocará en su vida privada y a buscar a su primer bebé con Said Palao.

A veces los juegos de los realities demandan mucho esfuerzo físico e incluso ser protagonista de algunos incidentes que deriven a golpes o caídas, por lo cual, Alejandra Baigorria optaría por alejarse de estos programas de competencia y cuidar su cuerpo para sus planes de convertirse en madre primeriza.

Alejandra Baigorria sorprendió a los televidentes de 'Esto es Guerra' al reaparecer la noche del 23 de octubre en el set del reality de competencia, pero lo que más causó impacto fue que, pese a su presencia en el show, anunció que será su última temporada porque le dirá adiós a los realities en 2026 para buscar su primer bebé con Said Palao.