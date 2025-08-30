Josimar NIEGA ser el padre del bebé de su "prima" y tomaría DRÁSTICA medida contra ella

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano, Josimar Fidel, rompió su silencio tras volver a estar envuelto en una nueva polémica. El salsero negó ser el padre del bebé que espera su "prima", Verónica González y aseguró que defenderá su nombre tomando una drástica medida contra la joven.

"Prima" de Josimar se encuentra embarazada

Verónica González, la mujer venezolana con quien Josimar Fidel fue captado en España bailando en una discoteca, y luego caminando de la mano al salir del recinto, dejó al mundo de la farándula en shock, pues bien, mientras el salsero se reconciliaba públicamente con María Fe Saldaña, reveló que estaría en la dulce espera.

La joven mostró un test de embarazo positivo en su historia de Instagram, acompañado de una canción de Josimar. Tras el escándalo, Verónica González, más conocida como la 'prima' del salsero, deslizó la idea en el programa 'América Hoy' de que el artista peruano sería el padre del bebé.

"Sí, correcto, estoy embarazada. No quiero hablar ahora del tema, ya sabemos de quién es el niño. (...) Ya hablaré con él (Josimar), ya en su momento. No me ha escrito, pero tenemos que hablar, obvio", se escucha en el audio presentado por el magazine.

Rápidamente, la 'prima' de Josimar dejó en claro que criará a su hijo de forma independiente y en diálogo con 'Trome' dejó entrever que no tendría problemas en someterse a una prueba que confirme la paternidad del salsero.

Josimar descarta ser el padre del bebé de su 'prima'

Tras verse envuelto en este reciente escándalo mediático, Josimar Fidel no dudó en hacer uso de sus redes sociales para romper su silencio y dejar en claro su postura al deslizarse la idea de que sería el padre de la joven venezolana. A través de una historia de su cuenta de Instagram, el artista, en primer lugar, felicitó a su "prima" por el anuncio de su embarazo, pero negó tajantemente su paternidad.

Según detalló, no puede vincularse con la gestación de la joven, alegando que en "nunca la tocó" o tuvo intimidad con ella, por lo cual, le exigía que pare con las especulaciones por el bienestar de su familia.

"Según señala, dice que se encuentra embarazada, a lo cual, con mucho respeto, la felicito, pero también le pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque 'JAMÁS, NUNCA' toqué a la señora o tuve intimidad", expresó en un inicio.

Josimar respuesta fuerte y claro tras insinuaciones de que sería el padre del bebé que espera su "prima", Verónica González.

Alista medida legal contra Verónica González

Seguidamente, el 'Rey de la salsa perucha' advirtió que si Verónica González continúa vinculándolo con la paternidad de su hijo, tomaría acciones legales contra ella acusándola de difamación agravada y por manchar su imagen.

"Así que, si continúa la señora haciendo esas insinuaciones, en el lugar donde se encuentre, la voy a denunciar y voy a proceder legalmente. Y esto no es una amenaza, es defenderme de mis derechos, porque así como la señora tiene derechos, yo también los tengo. Y nada va a alborotar la tranquilidad y la paz que tengo en mi hogar", concluyó su mensaje en redes.

De esta manera, Josimar Fidel negó rotundamente ser el padre del bebé que espera su "prima" y advirtió que si la joven continúa declarando en su contra, no dudará en tomar medidas legales para defender sus derechos.