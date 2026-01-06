Nicola Porcella toma INESPERADA decisión tras anuncio de MATRIMONIO de Angie Arizaga y Jota Benz

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga, quien sin dudarlo le dijo "¡sí, acepto!", sellando la romántica escena con un tierno beso. Tras el inesperado anuncio de su expareja, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores con una inesperada decisión en redes sociales.

Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su compromiso

La pareja más popular de la farándula peruana se encontraba disfrutando de un viaje por Europa; sin embargo, no dudaron en compartir con sus fanáticos, que los siguen desde hace años, precisamente, en su paso por el reality 'Esto es Guerra', una inesperada noticia: ¡se casan!

Pues bien, a través de sus redes sociales, Angie Arizaga reveló imágenes de su propuesta de matrimonio. En un escenario cargado de simbolismo histórico, el Coliseo Romano, Jota Benz se paró delante de la madre de su hijo, Angie Arizaga, también conocida como la 'Negrita', para arrodillarse y sacar una pequeña cajita.

Angie no pudo ocultar la emoción al ver el anillo de compromiso que le entregó el hombre que logró conquistar su corazón y le ha demostrado todo su apoyo incondicional desde inicios del 2021, cuando decidieron dar el paso definitivo y hacer pública su relación.

"¡Sí. Sí. Sí. Y mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito", escribió en su cuenta de Instagram, confirmando la noticia con románticas escenas y fotos de su compromiso.

¿Qué decisión tomó Nicola Porcella, ex de Angie?

Tras el anuncio de que Angie Arizaga se casa y evidenciarlo con fotos inéditas de su compromiso, como donde aparece junto a Jota Benz besándose, dándose un abrazo y mostrando su anillo ante las cámaras mientras sostiene un gran ramo de flores, los seguidores de la 'Negrita' no tardaron en preguntarse cómo tomó la noticia su expareja, Nicola Porcella.

Como se recuerda, ambos mantuvieron un romance que terminó debido a una mezcla de problemas de celos, discusiones constantes y polémicas mediáticas. Es por ello, que los usuarios en redes recurrieron a las cuentas oficiales de Nicola para saber si se pronunció sobre el matrimonio de Angie; llevándose una gran sorpresa.

Pues bien, el excapitán histórico de 'EEG' optó por mantenerse distante frente al compromiso de su expareja y solo se limitó a compartir un video en el que realiza coordinaciones con Zein, con quien alista la creación de su próximo canal de streaming. Con ello, deja en claro que está enfocado en sus proyectos y no en la vida de Angie Arizaga.

"Primer jale. Esto se va a poner bueno...", se lee en la publicación de Porcella, que obtuvo comentarios de apoyo por su reciente emprendimiento.

El compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz despertó la incertidumbre de muchos, quiénes se preguntaron sobre cuál habría sido la reacción de Nicola Porcella, expareja de la 'Negrita'. Sin embargo, él solo se mostró enfocado en sus nuevos proyectos.