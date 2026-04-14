Karina Rivera lamentó el fallecimiento de querida integrante de 'Karina y Timoteo': "Aún no lo puedo creer"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bianca Casagrande, querida integrante del recordado programa infantil 'Karina y Timoteo', murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por la exconductora de televisión Karina Rivera quien lamentó el fallecimiento de una persona a la que apreciaba mucho.

Murió Bianca Casagrande a los 74 años

La televisión peruana se encuentra de luto luego de que Karina Rivera confirmó la noticia del fallecimiento de Bianca Casagrande, quien en vida fue la productora del mítico programa infantil 'Karina y Timoteo'.

La exconductora de televisión de 56 años recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje con el que dio a conocer el deceso de una persona a la que estimó mucho y que fue figura clave del fenecido espacio que marcó época en los años noventa.

"Mi querida Bianca Casagrande, amiga y excelente productora no sólo de nuestro programa, Karina y Timoteo si no de muchos otros éxitos de la TV Peruana. Hoy me toca despedirte y aún no lo puedo creer. Vuela alto mi reina", se lee al inicio de una publicación de su cuenta de Instagram que acompañó con fotografías de Casagrande junto a ella.

Como palabras finales, Rivera reveló la estrecha relación que ambas tenían, por lo que aseguró que atesorará las conversaciones que tuvo con la exfigura televisiva. Además, destacó que, la mente maestra de 'Karina y Timoteo' así como de otros programas influyentes de la televisión peruana, tenía "un carácter fuerte y protector".

Asimismo, afirmó que Bianca Casagrande le enseñó todo lo relacionado al mundo de la TV. "Gracias por tu cariño, te quedas siempre en mi corazón", culminó la entrañable compañera del personaje 'Timoteo'.

¿Quién fue Bianca Casagrande?

Por su parte el equipo de 'Del Barrio Producciones' también lamentó el fallecimiento de la querida figura de 'Karina y Timoteo' y dio a conocer quién fue ella. Señaló que también era guionista y creadora "de esas personas que no necesitaban estar frente a cámaras para cambiar lo que veíamos en ellas".

Según dicha información, Casagrande era una italiana que llegó al Perú con una sólida experiencia en la televisión argentina y la plasmó en programas como 'Karina y Timoteo' así como en telenovelas peruanas. Además, de otros formatos en América Latina.

Como vemos, Bianca Casagrande, querida integrante del recordado programa infantil 'Karina y Timoteo' murió a los 74 años. Este lamentable hecho fue confirmado por la exanimadora Karina Rivera mediante sus redes sociales con un conmovedor mensaje.