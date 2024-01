Katia Palma confesó su lucha contra la depresión al no cumplir su sueño de ser madre: "Voy a estar sola"

11/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz cómica Katia Palma fue la invitada estrella en el programa 'Por algo pasan las cosas', conducido por Christopher Gianotti y Úrsula Boza, parte del canal 'Soy Gianotti'. Durante la entrevista, compartió detalles íntimos sobre su vida, como su lucha contra la depresión tras no cumplir su sueño de ser madre.

¿Qué dijo Katia Palma?

Durante la entrevista, Katia Palma, conocida por su participación como conductora en 'El gran chef: famosos', reveló que, a pesar de haber considerado la posibilidad de ser madre en algún momento, actualmente se siente satisfecha con su vida y ha optado por no tener hijos. Gianotti y Boza, padres de dos niñas, compartieron sus opiniones sobre la percepción de la adolescencia y las adicciones en la juventud.

Reflexiones sobre la maternidad

Christopher Gianotti, intrigado, le preguntó a Katia Palma sobre sus pensamientos respecto a la maternidad. La actriz confesó que, aunque llegó a cuestionarse la idea, su decisión se basó en la búsqueda de su bienestar en el futuro y el temor de encontrarse sola en una edad avanzada.

" Me deprimí en un momento , pero creo que la decisión que tomé me va bien porque me siento bien como estoy", afirmó Katia Palma.

Rol de tía

Katia Palma expresó su felicidad siendo tía y compartió que se siente plena al desempeñar el papel de madre y padre para sus sobrinos. Destacó también la importancia de construir una red de apoyo y buscar familia en el camino, enfatizando que todo lo que da debería regresar en el futuro.

"Me siento contenta, me encanta tener un montón de sobrinos, hago el papel de madre y padre a la vez, soy la engreidora, no me siento sola porque estoy buscando familia en el camino para que en un futuro estén conmigo, todo lo que estoy dando debería de regresar", comentó.

Abierta a nuevas posibilidades

La exjurado de 'Yo soy' indicó que está abierta a una relación con alguien que ya tenga hijos, considerándolo una opción positiva para su vida. Además, mencionó que esta elección de no ser madre es compartida por varias mujeres en su círculo de amistades y en el ámbito artístico.

Katia Palma compartió abiertamente su visión de la vida, su elección de no ser madre y la importancia de construir conexiones significativas en el camino. La entrevista fue una ventana a la vida personal y profesional de la actriz, mostrando su satisfacción con las decisiones que ha tomado y la fortaleza de las amistades que ha cultivado a lo largo de los años.