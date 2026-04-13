Trasparencia confirma que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta y existe un triple empate técnico por el segundo lugar

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Asociación Civil Transparencia presentó su informe sobre el Conteo Rápido Integral, donde Keiko Fujimori consolida su liderazgo con una ventaja estadística clara. Con un 17.1% de la votación estimada, la candidata de Fuerza Popular asegura su participación en el balotaje presidencial. Sin embargo, el panorama para definir a su contendiente directo es sumamente incierto debido a la cercanía en las cifras.

Según el reporte detallado por el presidente de la entidad, Álvaro Henzler, la situación es compleja para los candidatos que siguen en la lista. Roberto Sánchez registra un 12.4%, seguido por Rafael López Aliaga con 11.3% y Jorge Nieto con 10.7%. Estas cifras configuran un empate técnico que impide determinar con la información actual cuál de estas tres opciones ocupará el segundo lugar definitivo.

Informe sobre los resultados y la calidad del proceso electoral. pic.twitter.com/Ms0twuORJe — Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 13, 2026

Incidentes logísticos y retrasos en la jornada

Durante las primeras horas del proceso, se evidenciaron serias dificultades en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima. Estos retrasos se debieron a demoras en la llegada del material electoral, lo que obligó al ente rector a extender el horario de votación.

"El Jurado Nacional de Elecciones tuvo que extender el plazo de instalación de las mesas y de fin de la jornada", dijo Trasparencia.

A pesar de estos contratiempos, la integridad del proceso se mantuvo en niveles óptimos durante el conteo final de las actas. La asociación resaltó que en la gran mayoría de las mesas observadas el escrutinio se llevó a cabo correctamente y sin mayores incidencias. Según el informe, "el conteo de votos se efectuó de forma adecuada en el 97.7%" de los locales monitoreados por sus especialistas.

Participación ciudadana y cierre del proceso

Un dato relevante de esta jornada fue el incremento en la asistencia a las urnas, alcanzando un 81.3% de participación nacional. Los resultados también muestran una disminución en los votos en blanco y nulos en comparación con procesos anteriores. Esto refleja un electorado más decidido frente a una contienda electoral altamente competitiva que aún mantiene en vilo a los ciudadanos.

La organización exhortó a los partidos políticos y a la población a esperar con calma los resultados finales de los organismos oficiales. Mientras se define el acompañante de la lideresa naranja, el país observa cómo Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta liderando el conteo. El escenario actual de triple empate técnico por el segundo lugar entre Sánchez, López Aliaga y Nieto marcará la pauta política de los próximos días.