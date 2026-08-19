Curwen pagó viaje a Argentina de Carla Campos, país en el que reside Alonso Grimaldo

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que se diera a conocer en el programa de televisión de Magaly Medina un video en el que aparece Carla Campos siendo infiel al streamer Curwen con un amigo en una discoteca de Miraflores, se van revelando mayores detalles de su relación, ya que el conductor reveló que le pagó un viaje a Argentina hace poco a la modelo, lugar en el que reside Alonso Grimaldo, joven que está involucrado en el ampay.

Carla Campos viajó a Argentina recientemente

Antes que se diera a conocer el polémico video en el que se ve la infidelidad de Carla Campos a su prometido, Curwen, la creadora de contenido viajó a Argentina recientemente junto a su madre. Frente a esto, en medio de una conversación en su podcast, el conductor de streaming contó que el había financiado la estadía de su novia y su suegra al país extranjero, lugar en el reside Alonso Grimaldo.

"Me molesta que Carla no pueda hacer nada, no puede salir sin que se hable (...) Viajar a Argentina, sí, yo pagué el pasaje. No fui, fue con su mamá, fue ella y su mamá. ¿Qué tiene de malo?", afirmó Curwen.

Según lo reportado por el programa de Magaly Medina, la estancia de Carla Campos en Argentina coincide con la residencia desde hace 4 años de Alonso Grimaldo, joven con el que fue ampayada en una discoteca de Miraflores. Un motivo que llamó la atención ya que pone en duda la relación de ambos antes de la difusión de las imágenes.

¿A qué se dedica Alonso Grimaldo en Argentina?

El joven que parece en el polémico video del ampay difundido por la periodista de espectáculos, es ingeniero peruano, especializado en inteligencia artificial con más de siete años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Su carrera lo llevó a mudarse a Buenos Aires, donde continúa liderando proyectos de innovación tecnológica.

Curwen negó infidelidad antes de la difusión del video

Antes de la difusión del ampay, Curwen, confirmó que su prometida Carla Campos Salazar no le había sido infiel. Además, solicitó públicamente que cesen los actos de acoso y la grabación de videos a su novia cuando comparte con amigos, alegando que él confiaba en ella, por ello había pagado su viaje a Argentina junto a su madre hace unas semanas.

Finalmente, las declaraciones pasadas de Curwen en su programa al afirmar que pagó el viaje de Carla Campos a Argentina, coincidió con el país en el que reside Alonso Grimaldo, el joven con el que fue captada en una discoteca.