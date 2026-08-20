Carla Campos: ¿Quién es la influencer que fue ampayada con otro hombre estando con Curwen?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carla Campos-Salazar se convirtió en uno de los nombres más comentados de los últimos días luego de ser captada en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo, con quien apareció bailando y en una situación cariñosa. Las imágenes, difundidas por 'Magaly TV: la firme', generaron polémica debido a su relación con el streamer Curwen.

¿Quién es y a qué se dedica Carla Campos?

Más allá de la controversia, Carla ya contaba con una comunidad importante en redes sociales antes de convertirse en pareja del comunicador. Es diseñadora gráfica, ilustradora y creadora de contenido, y ha construido su perfil digital principalmente alrededor de temas relacionados con belleza, maquillaje, moda y cuidado personal.

Su acercamiento a las redes sociales comenzó en 2021, cuando empezó a publicar contenido sobre skincare, maquillaje y cuidado del cabello. Con el paso del tiempo, su propuesta se amplió hacia otros temas, como modelaje, diseño y aspectos de su vida cotidiana. Así, logró reunir a cientos de miles de seguidores en sus principales plataformas.

Actualmente, Carla supera los 485 mil seguidores en TikTok y cuenta con alrededor de 123 mil en Instagram. Además de compartir contenido personal, también realiza colaboraciones con marcas y desarrolla proyectos relacionados con su formación profesional. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), donde se preparó como diseñadora gráfica e ilustradora.

Carla Campos en redes sociales

Su polémica relación con Curwen

Su vida personal también comenzó a despertar mayor interés cuando inició su relación con Curwen. La pareja compartía momentos de su romance en redes sociales y, en algunas ocasiones, Carla hablaba sobre situaciones relacionadas con los celos y la atención que otras mujeres mostraban hacia el streamer.

A este perfil se suma un vínculo familiar conocido por el público peruano. Carla es hermana mayor de la actriz Adriana Campos-Salazar, quien interpreta a Maripaz en 'Al fondo hay sitio'. Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares por las imágenes junto a Alonso Grimaldo, mientras su relación con Curwen atraviesa un momento de incertidumbre tras la suspensión de su boda.

Es así que, Carla Campos-Salazar ya tenía una comunidad consolidada en redes sociales antes de que su romance con Curwen la colocara bajo los reflectores. Sin embargo, el reciente ampay junto a Alonso Grimaldo cambió el panorama y generó cuestionamientos sobre su relación. Mientras la polémica continúa, la influencer enfrenta una nueva etapa de exposición pública, marcada también por la suspensión de la boda que tenía prevista con el popular streamer.