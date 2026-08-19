Murió reconocido músico del folclore: amigos y artistas de 'Los Tekis' lo despiden con sentidos mensajes

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una lamentable noticia ha remecido el mundo del folclore: murió un reconocido músico e histórico bajista de Los Tekis a los 68 años de edad. Su pérdida fue confirmada por la agrupación a través de un mensaje en sus redes sociales.

Luto en el folclore: murió reconocido músico a los 68 años

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa agrupación de música folclórica argentina Los Tekis, creada en Jujuy en la década de 1990, y que ha calado en los corazones de sus seguidores con interpretaciones de temas como "Vienes y te vas / Cariñito", "Y te voy a olvidar", "Niña Cambá" y otros más, dio a conocer una noticia que deja entristecidos a toda su comunidad.

José Luis "Pucho" Ponce, bajista de Los Tekis y oriundo de Villa María, Córdoba, murió en la madrugada de este miércoles 19 de agosto a los 68 años de edad. Hasta el momento no se revelaron las causas exactas de su irremediable pérdida, mientras tanto la agrupación lo despidió en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. (...) Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero", escribieron para darle el último adiós al músico que estuvo estrechamente ligado a la historia del grupo jujeño desde sus comienzos a mediados de la década del 90.

Murió histórico integrante de Los Tekis.

Murió Pucho Ponce: Los Tekis le dan el último adiós

Ponce fue reconocido por su capacidad para conectar con el público y por su cercanía con las nuevas generaciones de seguidores de la agrupación, así lo dio a conocer Los Tekis en su mensaje al recordar los momentos compartidos a lo largo de su amplia trayectoria artística.

"Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando. Un gracias así de enorme por tanto. Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. (...) Te amamos por siempre", puntualizaron en el post que lleva la descripción de "Hasta siempre amigo, hasta el otro carnaval Puchito querido".

Entre otros mensajes más sentidos para despedir a José Luis Ponce se destaca el de Soledad Pastorutti, quien escribió: "Que pena tan grande... cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos... cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho".

¿Quién fue José Luis "Pucho" Ponce en Los Tekis?

De acuerdo a medios argentinos como 'La Gaceta', Ponce se incorporó a la formación de Los Tekis en 1995. Desde ese momento, se convirtió en una pieza clave para la consolidación del sonido característico del conjunto jujeño, aportando su destreza técnica en el bajo y contribuyendo a la proyección nacional del grupo durante las últimas décadas.

Su presencia constante sobre los escenarios como bajista del grupo lo transformó en un referente respetado por sus pares y valorado por el público, dejando una impronta imborrable dentro de la música autóctona y el ambiente carnavalero.

Tras confirmarse la noticia de la muerte del músico e integrante de Los Tekis, reconocida agrupación del folclore argentino, el grupo y otros artistas expresaron sus condolencias y recordaron su trayectoria, legado y aporte a la música. Su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron escenarios y momentos importantes de su carrera.