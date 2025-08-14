Congreso aprueba dictamen que garantiza inversión pública para el desarrollo fronterizo de Loreto

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República, en segunda votación, aprobó por unanimidad el dictamen que garantiza el financiamiento de proyectos de inversión pública orientados a reducir las brechas en la prestación de servicios básicos e infraestructura en las zonas de frontera del departamento de Loreto.

La medida, recaída en el Proyecto de Ley 10331/2024-CR, incorpora al Consejo Directivo del Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo dentro de los órganos previstos en la Ley 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, fortaleciendo así el marco institucional para la gestión eficiente de los recursos.

Saludan dictamen aprobado

Durante la sustentación, el congresista Víctor Flores Ruiz (FP), presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, destacó que esta norma "Mejorará sustancialmente la eficiencia de la inversión pública en territorios históricamente postergados, caracterizados por su dispersión geográfica y elevados niveles de pobreza multidimensional".

Asimismo, subrayó que la propuesta optimiza recursos ya existentes, respeta la sostenibilidad fiscal y refuerza el proceso de descentralización con participación ciudadana efectiva.

En el debate, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña (AP), afirmó que la norma también fortalece la soberanía nacional, cerrando el paso a amenazas externas.

"Con este dictamen el Estado peruano y el Congreso de la República se hacen presentes en la zona con un importante proyecto de ley", remarcó.

Congreso aprueba dictamen que beneficiará al distrito de Santa Rosa en Loreto.

El congresista Juan Carlos Mori, de Acción Popular, precisó que serán 17 distritos fronterizos los beneficiados, mientras que el parlamentario Pasión Dávila (BS) recordó que la Amazonía abarca gran parte del territorio de varios departamentos y pidió que este tipo de beneficios se extienda a toda la zona amazónica.

Otros legisladores como Guido Bellido (PP), Rosío Torres (APP) y Francis Paredes (PP) también respaldaron la medida, resaltando su importancia para cubrir carencias históricas y hacer justicia con las comunidades amazónicas.

DISTRITOS BENEFICIADOS

El Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo de Loreto beneficiará a los distritos de Morona y Andoas (Datem del Marañón), Trompeteros y El Tigre (Loreto), Torres Causana y Napo (Maynas), Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro y Yaguas (Putumayo), Ramón Castilla y Yavarí (Mariscal Ramón Castilla), Yaquerana y Alto Tapiche (Requena), San Pablo y Pebas (Mariscal Ramón Castilla), y Santa Rosa de Loreto (Mariscal Ramón Castilla).

De esta manera, el Congreso de la República aprobó un dictamen que mejorará los servicios básicos y mejorará el desarrollo fronterizo de diversos distritos de Loreto.