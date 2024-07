¡Lamentable! Reconocido actor RUEGA por volver a la TV mientras trabaja en la calle por falta de dinero

El mundo de la televisión está lleno de figuras importantes que lograron consolidarse con el pasar del tiempo. Sin embargo, existe un grupo reducido que, después de alcanzar la fama, decayó terriblemente, llegando al punto de tener que trabajar en la calle por falta de dinero. En la siguiente nota te contamos el caso de un reconocido actor que ruega por volver a las pantallas.

En México, más de un actor enfrenta una difícil situación tras caer en el olvido y verse obligado a dedicar sus días a otro tipo de actividades que nada tienen que ver con la actuación.

Tal es el caso de Carlos Bonavides, quien logró catapultarse como una de las figuras más importantes del medio mexicano tras su memorable papel de 'Huicho Domínguez' en la telenovela 'El Premio Mayor'.

Sin embargo, a sus 83 años, el experimentado personaje se ha visto empujado a salir a las calles para ofrecer fotos y videos personalizados y así recibir una contribución económica que le permita subsistir diariamente.

En esa línea, aseguró ser una persona que nunca se rinde, por lo que continúa pidiendo trabajo a los productores que actualmente se encuentran manejando el medio.

"Soy una persona que nunca se vence, siempre trabaja, no permito que me olviden, vengo y pido trabajo. Vengo a ver a los productores y les pido trabajo, a veces me dan y a veces no me dan, pero no me venzo, yo lucho, soy un hombre de lucha", continuó.