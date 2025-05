Laura Bozzo rompe su silencio sobre dinero recibido de Andrés Hurtado: "He estado en peores problemas"

02/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista Mávila Huertas reveló que una famosa conductora habría recibido dinero de Andrés Hurtado, actualmente preso por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos. Se trataría de Laura Bozzo, quien no tardó en responder.

Laura Bozzo rompe su silencio

Al saberse que la presentadora peruana, actualmente radicada en México, habría recibido una transferencia de 9,400 dólares, decidió romper su silencio. En una entrevista con el programa 'Ahora Ocurre', aseguró que el dinero recibido de 'Chibolín' fue el pago por una entrevista que ella le concedió.

"El que no la debe, no la teme. Yo cobro por entrevista, punto. Si a mí la entrevista me la manda... una persona que según Andrés: 'No, no te preocupes, que alguien de mi equipo te va a mandar la transferencia'. Yo no sé, yo no me voy a poner a investigar. A mí que mier... me interesa, a mí me pagan por un servicio, punto", dijo.

También, al ser interrogada sobre si tenía algún vínculo con Orangel Ortega Tovar, señalado como presunto testaferro de Andrés Hurtado, la conductora negó conocerlo y aseguró que no se dedica a investigar a quienes le hacen depósitos.

"No sé de quién me hablas, no tengo la menor idea. Yo no sé. Si a mí me dicen que es parte de mi equipo, yo no tengo nada que ver. Qué puedo saber yo, tú crees que yo voy a investigar, quién es, quién no es. A mí me vale madre quién sea", añadió.

Laura Bozzo lista para declarar si la citan

Laura Bozzo dejó en claro que, hasta ahora, no ha recibido ninguna citación de la Fiscalía, pero si la llaman, se presentará sin problemas para aclarar todo, pues sostiene que no tiene nada que ocultar: "Yo he estado en peores problemas en Perú, en la época de Zaraí y nunca me moví de Perú, siempre di la cara".

"No soy ninguna cobarde que se esconde detrás de nadie. Yo tengo los huev... para si me citan, obviamente agarro mi avión y me voy para allá. El que no la debe no la teme. Yo no tengo nada malo que he hecho, yo di una entrevista y la entrevista ahí está", finalizó.

