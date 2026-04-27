¡Fiesta del terror! Sicarios desatan balacera en discoteca y acaban con la vida de un exfutbolista

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho de violencia sacudió la ciudad de Juliaca durante la madrugada, cuando un sicario desató una balacera en el interior de una discoteca, dejando como saldo la muerte de un exfutbolista. El crimen, ocurrido frente a decenas de personas, generó pánico entre los asistentes y volvió a poner en evidencia la inseguridad en la región Puno.

Exfutbolista muere tras balacera en discoteca

La víctima fue identificada como Wilfredo Velarde Puma, de aproximadamente 50 años, recordado en el ámbito deportivo local por su paso en equipos como Diablos Rojos y American Star. Según los primeros reportes, el atacante ingresó de forma violenta al establecimiento, obligó a detener la música y, tras ubicar a su objetivo, abrió fuego sin dudar.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y fue captado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa cómo el sicario actúa con frialdad frente a los asistentes, quienes quedaron paralizados por el miedo. Algunos intentaron resguardarse, mientras otros no comprendían lo que estaba ocurriendo en medio del caos.

Velarde Puma recibió un disparo en el abdomen, con orificio de entrada y salida. Fue auxiliado rápidamente y trasladado al hospital Carlos Monge Medrano; sin embargo, llegó sin signos vitales. Su muerte causó profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora, dedicada también al servicio de taxi tras su retiro del fútbol.

Tras perpetrar el crimen, el responsable logró huir del lugar sin ser detenido, lo que ha complicado su pronta identificación. Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público continúan con las investigaciones, revisando las grabaciones y recopilando testimonios, mientras aún se desconoce el móvil de este violento asesinato.

Otro crimen en Juliaca

Hace unos meses, un joven de tan solo 22 años fue salvajemente acribillado de varios disparos mientras se movilizaba a bordo de su vehículo en los alrededores de la ciudad puneña durante la tarde de este lunes 10 de noviembre.

El siniestro ocurrió al promediar las 4:00 pm. en la cuadra 17 del Jr. Tumbes; el joven, identificado como Wilber Senin, quien se encontraba conduciendo su automóvil Toyota Yaris, de placa CJW-597 color negro, fue interceptado sorpresivamente por 4 sujetos montados en dos motocicletas, quienes abrieron fuego contra el joven padre de familia quien deja a un menor de 3 años en la orfandad.

De acuerdo a testigos de la zona, la víctima del ataque armado seguía con vida por varios minutos. Sin embargo, no pudo ser auxiliado a tiempo debido a que el personal del SAMU no logró llegar a tiempo producto de la congestión vehicular del sector.

Es así que, este crimen se suma a otros hechos recientes de sicariato en Juliaca, como el asesinato de un joven de 22 años a plena luz del día. La recurrencia de estos ataques evidencia un preocupante avance de la delincuencia, que golpea sin distinción y mantiene en alerta constante a la población puneña.