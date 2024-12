Leyla Chihuán ya conoce a su 'suegra': Abril Cárdenas revela cómo se llevan la exvoleibolista y su madre

09/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Disfrutan su romance. Leyla Chihuán y Abril Cárdenas viven a plenitud su relación como pareja. En redes sociales, ambas comparten con sus seguidores cada momento de esta bonita etapa. Recientemente, la novia de la exvoleibolista expuso que su mamá ya la conoce, revelando a su vez cómo es la convivencia entre ellas.

¿Cómo se llevan Leyla Chihuán y su 'suegra'?

En su cuenta de TikTok, la joven de 28 años de edad compartió un video en particular, donde muestra una conversación en compañía de su pareja y su madre. Por ello, Cárdenas no dudó en destacar lo mucho que su progenitora la apoya, sobre todo por las experiencias del pasado que, según ella, la hicieron sufrir.

"La etapa de que tu mamá te vea feliz, acepte tu relación y se lleve bien con tu novia después de haberte visto hecha pedazos, recomiendo no saltártela", manifestó en la descripción de su video, dejando en claro que Leyla y su madre mantienen una buena comunicación.

Ante esta situación, sus seguidores no tardaron en reaccionar al clip, mostrándose sumamente sorprendidos. Por ello, una ola de comentarios inundó el post, en donde destacaron lo positivo que resulta ver a la mamá de Abril aceptando el noviazgo de su hija con la excongresista.

"Quien no va a querer tener de nuera a Leyla", "Gracias por la visibilidad que le das a tu relación", "Qué bonito, muchos éxitos", "Qué viva el amor, muchos éxitos", "Buenas vibras para su relación", y "Conquistó a la suegra", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post.

Así inició el romance entre Leyla y Abril

Durante una entrevista en el podcast de Laura Spoya, la exvoleibolista dio algunos alcances sobre cómo inicio su relación amorosa con Cárdenas, quien trabaja en el staff de su marca y con quien últimamente se le ha visto en complicidad. Chihuán manifestó que Abril es "una chica linda", con la cual está compartiendo su "vida sentimental y amorosa actualmente".

"Estaba en París, y publicaba con Natalia (Málaga) en las redes. Nunca contesto a mensajes de Instagram, pero en una de las noches que veo (...) me llega un mensaje: 'Amo tu actitud y tu carácter'. (Yo) reacciono al mensaje y le puse una carita", manifestó en un inicio.

En esa línea, la exparlamentaria indicó que, con el pasó de los días, continuando conversando, por lo que el amor entre ambas floreció espontáneamente. "Yo siento que estoy enamorada. Me siento bien, tranquila. No estoy apurada, no tengo prisas, hago mis cosas, no me fastidia, no está encima todo el día", aseveró

Con ello, Leyla Chihuán y Abril Cárdenas disfrutan esta bonita etapa en sus vidas, debido a que su sólida relación es aprobada por la madre de la joven influencer.