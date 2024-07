Lis Padilla habría exigido exorbitante suma para asistir al programa de Magaly Medina

23/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida tiktoker, Lis Padilla, que ha captado la atención internacional gracias a su innovadora coreografía para la canción 'Son de amores' del famoso cantante brasileño Pabllo Vittar, generó controversia tras conocerse que habría exigido una suma exorbitante para aparecer en el programa de Magaly Medina.

El fenómeno de 'Son de amores'

El video en el que Lis Padilla explica la coreografía de 'Son de amores' se viralizó rápidamente, llegando a una audiencia global y acumulando millones de vistas. Este éxito la llevó a ser mencionada en programas de televisión como 'América Hoy', donde se afirmó que había comprado una lujosa casa con el dinero de TikTok.

Sin embargo, Lis Padilla refutó rápidamente estas afirmaciones, aclarando que no ha generado ingresos a través de sus videos en la plataforma.

Durante su reciente aparición en el programa 'El reventonazo de la Chola', Lis Padilla abordó los rumores de manera directa. En una entrevista con Ernesto Pimentel, reveló que no ha recibido ingresos de TikTok debido a las restricciones de monetización en Perú.

"Bueno, yo no he ganado nada, porque aquí en Perú TikTok no paga ", declaró Lis Padilla, desmintiendo rotundamente las especulaciones sobre su supuesta riqueza.

¿Lis Padilla pidió dinero a Magaly?

La reconocida presentadora de espectáculos Magaly Medina también se pronunció sobre la situación, confirmando las declaraciones de Lis Padilla.

En su programa 'Magaly TV, La Firme', Medina señaló que, aunque Lis Padilla no ha ganado dinero directamente de TikTok, sí ha cobrado por sus apariciones en varios programas de televisión.

Sin embargo, Magaly Medina confesó que Lis Padilla no había visitado su programa debido a la alta tarifa que exigía por su presencia. "Si no ha venido a este programa es porque a fines de julio, estamos agujas . No nos alcanzaba para pagar los 1.000 soles que ella quería para venir al set", explicó la 'Urraca'.

¿Lis Padilla se compró una casa?

Además de rechazar las supuestas ganancias de TikTok, Lis Padilla criticó las afirmaciones del programa 'América Hoy', que indicaban que había comprado una casa con el dinero de sus videos.

A través de Instagram, Lis Padilla expresó su frustración por la difusión de información errónea. "No sé cómo un medio de comunicación puede inventar cosas sobre mí sin verificar la información. Ya estoy muy inquieta, esto no me está gustando", comentó la tiktoker.

Aunque Lis Padilla, la tiktoker peruana, no gana dinero en TikTok, sí exige una compensación para aparecer en programas de televisión. Recientemente, pidió una suma elevada a Magaly Medina, quien decidió no invitarla por no contar con el presupuesto necesario.