Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, rechazó estar en Corazón Serrano y Edwin Guerrero revela el motivo

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja en Yo Soy, estuvo muy cerca de convertirse en una nueva integrante de Corazón Serrano. Sin embargo, tras dos conversaciones, la cantante decidió tomar otro camino y Edwin Guerrero finalmente reveló el motivo de su rechazo.

Paulina Villalobos se reunió con Corazón Serrano

El interés de Corazón Serrano por Paulina Villalobos ya era conocido. Edwin Guerrero, uno de los dueños de la agrupación, fue quien buscó sumar a la joven cantante tras quedar impresionado con su talento como imitadora de Isabel Pantoja.

Tras conocerse la propuesta, Paulina contó que había tenido una reunión con los propietarios de la agrupación. En aquel momento, la artista todavía no tenía claro qué decisión tomar, por lo que las conversaciones continuaron.

Ahora, Edwin Guerrero decidió contar mayores detalles sobre lo ocurrido. Durante un reciente en vivo por TikTok, el músico explicó que llegaron a comunicarse hasta en dos oportunidades con la madre de Paulina Villalobos, quien además cumple el papel de mánager de la joven.

Según relató, en la primera conversación, su hermano Leodan Guerrero se reunió con la madre de Paulina mediante una videollamada. Ambas partes quedaron en comunicarse posteriormente para conocer la respuesta definitiva.

Edwin Guerrero revela por qué Paulina dijo que no

La segunda comunicación terminó por definir el futuro de la propuesta. Esta vez, la respuesta fue negativa y Paulina Villalobos decidió continuar desarrollando su carrera como solista, dejando en pausa la posibilidad de formar parte de Corazón Serrano.

"Nos dijeron: 'gracias por la invitación'. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista. Lo de Paulina, ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano. Nos gustaría a nosotros, pero no pudo ella. Ya nos comunicaron", explicó Edwin Guerrero.

Pese a que la propuesta no llegó a concretarse, el músico piurano dejó claro que la decisión no cambia la buena impresión que tiene sobre el talento de la joven. Incluso destacó su versatilidad y aseguró que la ha escuchado interpretar otros géneros.

"Es una pena, queríamos contar con su voz para canciones en cumbia. Es una chica versátil. La he escuchado cantar hasta salsa y canta muy bien", añadió Edwin Guerrero.

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja en Yo Soy, rechazó estar en Corazón Serrano para continuar como solista. Edwin Guerrero confirmó que, tras dos conversaciones con su mánager, la cantante decidió no aceptar la propuesta.