Austin Palao y Jamila Dahabreh despiertan rumores de romance tras ser captados juntos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao y Jamila Dahabreh volvieron a llamar la atención tras ser captados juntos durante una noche de fiesta. Las cámaras de espectáculos siguieron sus movimientos y registraron una inesperada coincidencia que rápidamente despertó rumores de romance entre ambos.

¿Austin Palao y Jamila Dahabreh son novios?

Todo ocurrió durante el último fin de semana, cuando Austin Palao llegó hasta una discoteca acompañado por varios amigos para disfrutar de una noche de diversión.

El chico reality permaneció algunas horas dentro del establecimiento y, posteriormente, salió del local junto a su grupo.

Sin embargo, la salida no terminó ahí. Mientras Austin Palao abandonaba la discoteca, Jamila Dahabreh se encontraba en los exteriores del establecimiento acompañada por otras jóvenes.

La argentina permaneció varios minutos en el lugar, hasta que se produjo el inesperado encuentrocon el exchico reality.

Las cámaras de espectáculos registraron el momento en que Austin se acercó al grupo de Jamila. Ambos compartieron algunos momentos entre risas y bromas, mientras las personas que los acompañaban también permanecían cerca.

Según la observación realizada en el espacio televisivo, la modelo argentina habría consumido licor durante la previa, algo que habría quedado reflejado en su rostro.

Terminan juntos en la misma camioneta

Luego de permanecer algunos minutos en los exteriores de la discoteca, llegó otro detalle que llamó especialmente la atención.

Jamila Dahabreh y las demás personas que estaban con ella abordaron la camioneta que había trasladado a Austin Palao hasta el establecimiento.

El vehículo emprendió entonces su recorrido con Austin y Jamila entre sus ocupantes, mientras las cámaras seguían sus movimientos. Además, durante el trayecto se pudo observar la presencia de seguridad junto al integrante del grupo.

Dos hombres robustos permanecieron detrás de Austin Palao mientras avanzaba la camioneta, que continuó su recorrido después de la noche de diversión.

Finalmente, las cámaras registraron el momento en que el vehículo llegó hasta un edificio. Austin Palao y Jamila Dahabreh ingresaron al inmueble después de la salida nocturna, aunque el programa no mostró mayores detalles sobre lo que ocurrió posteriormente.

Por ahora, las imágenes no confirman que exista una relación sentimental entre ambos, pero sí dejaron abierta la interrogante sobre la cercanía entre Austin Palao y Jamila Dahabreh.

Su encuentro, el viaje en la misma camioneta y la posterior llegada al edificio fueron suficientes para despertar rumores de romance.

Así, Austin Palao y Jamila Dahabreh quedaron en el centro de la atención tras ser captados juntos durante y después de una noche de fiesta. Sin embargo, todavía no existe confirmación de un romance entre ambos.