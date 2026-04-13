Muere Felipe Sataiti: Guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes falleció a los 64 años

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del rock en español ha perdido a una de sus figuras más importantes. El guitarrista argentino Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes, falleció a los 64 años en Mendoza, Argentina, tras permanecer internado por complicaciones de salud. Su partida ocurrió el lunes por la tarde en el Hospital Italiano, generando conmoción en la escena musical latinoamericana y entre miles de seguidores que crecieron con su legado.

La muerte de Felipe Staiti

La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, lo que marcó un momento de profundo pesar en el ámbito cultural. Staiti no solo fue un referente del rock mendocino, sino también una pieza clave en la consolidación de una de las bandas más influyentes del continente, cuya música trascendió generaciones.

"Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!", comunicó.

Sin embargo, su estado de salud ya había generado preocupación desde finales de 2024, cuando sufrió una infección bacteriana en México. Esta situación se agravó por su condición de celíaco, provocándole una crisis severa que derivó en una prolongada hospitalización, pérdida de peso considerable y complicaciones en su capacidad vocal.

A pesar de estas dificultades, el músico continuó comprometido con su carrera. Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió el liderazgo de la banda y enfrentó el reto de convertirse en su vocalista principal, manteniendo vigente el espíritu del grupo en escenarios internacionales.

En los últimos meses, la banda celebraba importantes logros, como el éxito de Lamento Boliviano en plataformas digitales, además de planificar nuevas giras y producciones. No obstante, la muerte de Staiti deja un vacío irremplazable, cerrando un capítulo esencial en la historia del rock en español.

La gran trayectoria de Felipe Sataiti

La trayectoria de Felipe Staiti comenzó desde muy joven en Mendoza, donde desarrolló su pasión por la música y la guitarra. A los nueve años inició su formación musical y, con apenas 17, ya formaba sus primeras bandas influenciado por el rock clásico.

En 1979 fundó Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, dando inicio a una historia clave del rock en español. Con su estilo característico, contribuyó a crear un sonido que conquistó América Latina y consolidó a la banda como referente musical durante décadas.

A lo largo de su carrera, fue reconocido como uno de los guitarristas más influyentes del rock argentino, destacando por su técnica y sensibilidad artística. Tras la muerte de Cantero en 2022, asumió el liderazgo y la voz principal del grupo, demostrando su compromiso con el legado musical que ayudó a construir

Su historia es la de un artista constante y apasionado, que nunca se alejó de los escenarios ni de la creación musical. Hasta sus últimos años, Felipe Sataiti continuó trabajando en nuevos proyectos, dejando una huella imborrable en el rock latinoamericano y en varias generaciones de seguidores.