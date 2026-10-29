Jay-Z protagonizará el medio tiempo del Super Bowl 2027 tras años de colaboración con la NFL y Roc Nation

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jay-Z fue elegido para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El rapero asumirá el papel principal de uno de los eventos musicales más vistos del mundo, después de varios años colaborando con la NFL en la elección de los artistas participantes.

El vínculo de Jay Z y la NFL

El anuncio se realizó durante la transmisión de Monday Night Football de ESPN, en el encuentro entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. Posteriormente, la NFL, Roc Nation y Apple Music confirmaron la noticia mediante un video del artista en un estadio de fútbol americano, con el que dieron a conocer quién encabezará el esperado espectáculo.

La participación de Jay-Z representa un nuevo capítulo en su relación con la liga estadounidense. Desde 2019, el músico y su compañía Roc Nation trabajan junto a la NFL en la producción del medio tiempo y en iniciativas vinculadas con la justicia social. Además, ha tenido un papel determinante en la selección de los artistas que se presentan durante el evento deportivo.

De hecho, en 2025, el productor Jesse Collins explicó que la decisión final sobre quién protagoniza el espectáculo recaía en Jay-Z. Ahora, el rapero pasará de elegir a otros músicos a ocupar personalmente el escenario, en una presentación que también responde a una intención que el comisionado Roger Goodell había expresado desde el inicio de su colaboración.

¿Jay Z en el mejor momento de su carrera?

La elección también coincide con un momento especial para la carrera del artista, quien celebra tres décadas del lanzamiento de Reasonable Doubt, su álbum debut. A ello se suma el aniversario número 25 de The Blueprint, otro de los trabajos más representativos de su discografía y una producción clave para consolidar su posición dentro de la industria musical.

Como parte de estas celebraciones, Jay-Z ha realizado presentaciones conmemorativas y estrenó la docuserie de ocho episodios JAŸ-Z in 8, disponible en HBO. En esta producción repasa diferentes etapas de su trayectoria, desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del hip-hop.

El rapero también ha recordado cómo fue aprendiendo a desenvolverse en el negocio musical. Mientras que inicialmente componía por el simple placer de crear canciones, sus siguientes producciones le permitieron desarrollar nuevas habilidades y comprender mejor la industria. Con The Blueprint, explicó, llegó a sentir que había encontrado definitivamente su lugar.

De esta manera, su presentación en el Super Bowl LXI combinará su trayectoria artística con su vínculo profesional con la NFL. Aunque todavía no se han detallado los posibles invitados ni el repertorio, su participación convierte la edición de 2027 en una nueva oportunidad para celebrar el legado musical de uno de los nombres más influyentes del rap.