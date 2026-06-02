Luciana Fuster inaugura su propia academia de modelaje: "Donde pasión y disciplina se convierten en legado"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez tras revelar que inauguró su primera academia de modelaje. A través de sus redes sociales, la exMiss Grand International no pudo ocultar la emoción que siente por esta nuevo proyecto.

Luciana Fuster Academy: Primera academia de la modelo

Hace solo unos días, Luciana Fuster acaparaba los titulares de la farándula y del entretenimiento nacional por su participación en el casting presencial para el Victoria's Secret Fashion Show 2026, donde la joven peruana desfiló por la pasarela frente a un importante jurado en un mall de Miami en su intento de convertirse en "ángel" de la reconocida marca.

Sin embargo, esta vez la exMiss Grand International deja deslumbrados a todos no precisamente con una acción relacionada a ese importante evento internacional, sino porque reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, visiblemente emocionada, que inauguró su primera academia de modelaje junto a su socio Leopoldo Osio.

La escuela, que según se detalla en la página oficial, estará enfocada en la preparación integral de modelos y reinas en Perú, donde se brindarán diversas clases de etiqueta, oratoria y maquillaje. Esta academia se llama 'Luciana Fuster Academy', que también busca formar, inspirar y preparar a nuevas generaciones para alcanzar sus metas.

Luciana Fuster se luce orgullosa con nuevo proyecto

En uno de los videos que la joven de tan solo 27 años compartió en sus historias de Instagram, se la ve emocionada con la voz entrecortada luciendo un majestuoso vestido y seguidamente agradecer a todos los que la apoyaron a cumplir esta nueva meta.

Durante su discurso, la modelo peruana aseguró que este logro no solo es suyo, sino de todos los que estuvieron alentándola en cada paso que dio en su carrera profesional.

"Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón por acompañarnos en este sueño, y digo acompañarnos, porque no estoy sola", señaló la expareja de Patricio Parodi, durante la inauguración de su academia de modelaje, cuyo lema es: "Donde la pasión y la disciplina se convierten en legado".

Juan Morelli orgulloso de Luciana Fuster por su academia

Por medio de su web oficial, Luciana Fuster precisó que esta academia es impulsada por su pasión por empoderar a las aspirantes a modelos y que con ello podrá compartirles su experiencia, técnica y conocimientos exclusivos que obtuvo a lo lardo de su paso por importantes certámenes de belleza.

"Desde dominar poses y habilidades de pasarela hasta fortalecer la confianza y la marca personal, la academia refleja su misión: ayudar a cada estudiante a brillar y alcanzar sus sueños en el mundo del modelaje", se lee en la página de la primera escuela de la modelo.

Como era de esperarse, su novio, el compositor colombiano, Juan Morelli, no dudó en mostrarse orgulloso por este reciente logro de su pareja y compartió un emotivo mensaje en redes: "Orgulloso hasta los huesos. Te mereces todo lo bonito mi amor".

Es así como Luciana Fuster reveló emocionada que inauguró el 1 de junio su primera academia de modelaje bajo el nombre 'Luciana Fuster Academy' junto a su socio Leopoldo Osio. La exchica reality precisó que con este emprendimiento brindará clases dinámicas inspiradas en la industria actual de la moda y medios.