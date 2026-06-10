Crimen en Chorrillos: Capturan a dos extranjeros presuntamente vinculados a doble homicidio

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo desplegado en Chorrillos, agentes policiales capturaron a dos ciudadanos extranjeros presuntamente involucrados en el asesinato de dos personas. El violento episodio ocurrió en plena vía pública, sembrando temor entre los transeúntes ante un posible ajuste de cuentas entre bandas delictivas.

Intervención policial tras el ataque

La Policía Nacional del Perú ejecutó una rápida labor de inteligencia tras el doble crimen ocurrido en el distrito. Los efectivos lograron identificar y detener a dos hombres de nacionalidad venezolana que se encontraban en el vehículo atacado por los sujetos armados.

Según la información policial, los detenidos fueron identificados como Enjerbet Alejandro Pierellis Bogado y Eudi Malqui Chirinos Pérez. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para profundizar las investigaciones necesarias sobre este lamentable hecho de sangre ocurrido.

"Los implicados fueron trasladados a la sede de la unidad especializada para realizar las diligencias correspondientes tras la intervención realizada por el personal policial en el lugar de los hechos", informaron fuentes cercanas a la investigación tras la captura de los ciudadanos implicados, indicó el comandante a cargo.

La labor de los agentes de la DEPINCRI Chorrillos-Barranco resultó fundamental para proceder con la detención tras el ataque. Las autoridades mantienen el resguardo en la zona mientras recopilan testimonios y analizan los registros de las cámaras de seguridad que captaron el movimiento de las motocicletas.

Detalles de la investigación criminal

Las primeras hipótesis policiales sugieren que el doble asesinato responde a un ajuste de cuentas. Este enfrentamiento violento entre facciones criminales buscaría la hegemonía territorial en sectores específicos del distrito, lo que preocupa a los vecinos que exigen mayor seguridad ciudadana diariamente.

La policía continúa trabajando para determinar si los detenidos eran cómplices activos de los sicarios o si se trataba de víctimas adicionales del ataque. Asimismo, se solicitó el apoyo de INTERPOL para verificar si los ciudadanos capturados poseen antecedentes penales en su país.

🔴🔵🚨 #URGENTE | Asesinan a pasajero dentro de un bus de la empresa 'Santo Cristo' en Chorrillos. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la víctima en plena vía.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/C1fkwGNiXS — Exitosa Noticias (@exitosape) June 9, 2026

La seguridad en Chorrillos permanece reforzada tras este violento suceso. La policía asegura que no descansará hasta desarticular a las bandas que operan bajo esta modalidad criminal, buscando devolver la tranquilidad a los residentes afectados por la inseguridad constante en las calles del distrito.

El avance de las diligencias permitirá esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. La fiscalía ha sido notificada para proceder con la solicitud de medidas restrictivas si se comprueba su participación directa en los hechos delictivos perpetrados durante esta semana.

El doble homicidio en Chorrillos ha encendido las alarmas en el sector, evidenciando la lucha territorial entre organizaciones criminales. La captura de dos ciudadanos extranjeros es un paso crucial para desmantelar la red y frenar la ola de violencia que afecta a la población.