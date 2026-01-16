José Jerí asegura que su Gobierno hará "todo el esfuerzo" para atender compromisos incumplidos por antecesores

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí afirmó que su Gobierno atenderá las promesas que sus antecesores hicieron pero incumplieron y buscará hacerlo hasta el último día de su mandato en el Ejecutivo.

Compromiso con la descentralización

Durante la ceremonia de juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, el presidente José Jerí se comprometió a impulsar el desarrollo y descentralización.

"Yo soy un firme convencido de la descentralización, me he formado en la descentralización y tenemos que dar justamente esos pasos estructurales. Pero para dar esos pasos estructurales tenemos que demostrar que hemos sabido hacer las cosas y los últimos índices dicen que estamos encaminados en ello, lo cual permite y da legitimidad como gobierno nacional pasos que van de la mano de un proceso de descentralización a otro nivel", detalló.

Es en ese sentido que aprovechó para recordar y referirse a promesas incumplidas por anteriores gobiernos y aseguró que su gestión hará lo posible por cumplir estas.

"Sí, hay compromisos que otros gobiernos han asumido pero que finalmente son compromisos de Estado. Yo soy una persona institucionalista, más allá del Gobierno que se compromete, hay un cumplimiento de parte del Estado y este Gobierno, en lo que le queda de mandato hasta julio, va a hacer todo el esfuerzo posible para que ciertos compromisos se lleven a cabo bajo un mecanismo o bajo otro mecanismo ", sostuvo.

Reafirmó que desde sus épocas parlamentarias, hasta la actualidad, siempre ha tenido la predisposición para escuchar las problemáticas y proponer caminos de solución.

Asimismo, resaltó la disposición de su Gobierno con la ANGR de colaborar en lo que se requiera por el bien del desarrollo planificado en cada una de las regiones de nuestro país.

José Jerí firma decreto que prohíbe motos con dos ocupantes

Durante el mismo día del paro de transportistas, el presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo ya firmó el decreto supremo que prohíbe definitivamente la circulación de dos personas en una misma moto, tal y como se había anunciado a los dirigentes de transporte.

Esta medida responde a los reclamos de los trabajadores que protestaron ayer miércoles 14 de enero exigiendo a las autoridades soluciones ante los ataques extorsivos que sufren a diario. Jerí precisó que el documento entrará en vigencia este jueves.

"Ya hemos firmado el decreto supremo que dijimos que íbamos a firmar. Es responsabilidad de la policía de que, tanto las unidades operativas, las comisarías y todo aquel que realiza patrullaje, apenas vea dos personas en una misma moto, automáticamente tienen que ser intervenidos", precisó ante los medios.

Es en ese contexto que el presidente José Jerí se comprometió a cumplir los compromisos realizados por anteriores gobiernos por el tiempo que le queda en el cargo.