¡Luto en el anime! Fallece Hiromitsu Morita, animador y director de 'Sakura Card Captor' y 'Astro Boy'

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria de la animación japonesa se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Hiromitsu Morita, reconocido director, animador y realizador que dedicó más de cinco décadas de su vida al desarrollo del anime. El artista murió el pasado 4 de junio de 2026 a los 79 años, según informó Studio Eiken, compañía con la que trabajó durante varios años y donde dejó una profunda huella profesional.

La noticia fue comunicada por Studio Eiken a través de un mensaje de despedida en el que recordó la importante contribución de Morita a algunas de sus producciones más emblemáticas. Aunque su nombre no siempre estuvo bajo los reflectores, fue uno de los profesionales que ayudó a sostener y fortalecer la industria desde distintos frentes, participando activamente en la creación de historias que marcaron a generaciones de espectadores.

La gran trayectoria de Hiromitsu Morita

A lo largo de su extensa trayectoria, Morita desempeñó diversos roles dentro del mundo de la animación. Fue animador, supervisor de animación, director de episodios, creador de storyboards y director principal. Gracias a su versatilidad y experiencia, logró adaptarse a distintas etapas de la evolución del anime, convirtiéndose en una figura respetada por colegas y estudios de producción.

Uno de los capítulos más destacados de su carrera estuvo ligado a Sazae-san, considerado el anime más longevo de la televisión japonesa. Morita se incorporó a la producción en 2005 como director de episodios y, con el paso de los años, asumió mayores responsabilidades hasta convertirse en chief director. Desde esa posición, tuvo la misión de preservar la esencia de una serie que forma parte de la cultura popular japonesa.

Su trabajo en Sazae-san se extendió durante 13 años y concluyó con su retiro en marzo de 2024. Durante ese tiempo, contribuyó a mantener la continuidad de una producción que cada semana acompaña a millones de familias japonesas, consolidando así uno de los legados más importantes de su carrera profesional.

We just lost another legend today 😔



Anime studio Eiken announced that legendary animation director, and artist Hiromitsu Morita has passed away.



Throughout a career spanning decades, Morita contributed as an animator, storyboard artist, episode director, animation director,... pic.twitter.com/KyK6rqpZAA — Onii Chan (@oniichanph) June 15, 2026

Sin embargo, su influencia no se limitó a una sola serie. Morita participó en proyectos ampliamente reconocidos como Astro Boy, Metropolis, Space Battleship Yamato, Ashita no Joe, Monster, Claymore y Cardcaptor Sakura . Estas obras reflejan la amplitud de una carrera que atravesó diferentes géneros, estilos y generaciones dentro de la animación japonesa.

Con su partida, el anime pierde a uno de esos creadores fundamentales que trabajaron detrás de cámaras para dar vida a historias inolvidables. Aunque ya no esté presente, el legado de Hiromitsu Morita continuará vigente en cada episodio, personaje y producción que ayudó a construir a lo largo de más de medio siglo de dedicación.