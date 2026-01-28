Luto en la TV: Falleció ACTOR que dio voz a Majin Buu en 'Dragon Ball Z'

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Su voz seguirá viajando por el universo! La industria del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto. Se confirmó el fallecimiento del reconocido actor de doblaje que le dio voz al querido personaje de Majin Buu en 'Dragon Ball Z'.

Muere actor de voz original de Majin Buu

La agencia Aoni Production dio a conocer que el actor Kōzō Shioya, uno de los artistas de doblaje más emblemáticos de Japón, recordado mundialmente por interpretar a Majin Buu en la saga de Dragon Ball, falleció a los 71 años. De acuerdo a los primeros reportes, el actor perdió la vida a causa de una hemorragia cerebral, sin dar mayores detalles.

A través de un comunicado, la agencia expresó su agradecimiento por el apoyo que Shioya recibió a lo largo de su trayectoria profesional, tanto de colegas como de seguidores del aclamado anime. Asimismo, detalló que el deceso del actor ocurrió el 20 de enero del 2026, pero se mantuvo en reserva la noticia para que sus familiares vivan el duelo en privado lejos de los reflectores.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que nos mostró durante su vida", escribió Aoni Production en un breve comunicado. Además, precisó que "el funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia. Pedimos disculpas por el aviso tardío".

ADIÓS MAJIN BUU: Falleció Kozo Shioya (71 años), la voz original de Majin Buu en "Dragon Ball Z".



Su agencia confirmó que partió el 20 de enero.



Él nos regaló la risa y la personalidad única del villano rosado en todas sus transformaciones. Gracias por tu legado. Descanse en... pic.twitter.com/1lr9r6Zy5v — Fuji News (@FujiNews_) January 28, 2026

¿Quién fue Kōzō Shioya? Trayectoria artística

Kōzō Shioya nació el 18 de agosto de 1955 en la prefectura de Kagoshima. Fue un seiyu (actor de voz) japonés mundialmente reconocido por haberle dado voz a todas las versiones del antagonista y posterior aliado Majin Buu en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super, así como en diversos videojuegos de la franquicia.

La única excepción en que no formó parte fue en 'Dragon Ball Daima' (2024-25), donde Majin Buu (Mini) fue interpretado por Shiho Amuro. El trabajo de Shioya no solo se centró en ese anime, ya que también sobresalió al darle voz a múltiples personajes de reconocidas series, siendo algunos de ellos Genzo, Pappag y Weevil de 'One Piece', Jigumo en 'Naruto' y Motokichi Kinuta de 'World Trigger'.

La continuidad de 'Dragon Ball Super' y el desarrollo del arco 'The Galactic Patrol' deja la interrogante de quién será el sucesor vocal del personaje tras la muerte de Kōzō Shoya, quien dejó un gran legado que marcó varias generaciones.

La muerte de Kōzō Shioya no solo deja un vacío en los seguidores de Dragon Ball, sino en los fans en redes sociales y aquellos que querían el personaje de Majin Buu, el mejor amigo de Mr. Satán.