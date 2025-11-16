Escándalo en Iquitos: Cantante de cumbia es acosada en plena salida de su show

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una cantante de la agrupación Son Dulzura fue víctima de acoso sexual durante una presentación en un restaurante de Iquitos, la noche del último viernes. La artista denunció que un asistente le realizó tocamientos indebidos cuando abandonaba el local, en plena vía pública.

El agresor, identificado por testigos como un hombre con camiseta azul, se aproximó a la joven mientras ella se retiraba del establecimiento. La escena fue registrada en video, lo que incrementó la indignación entre los presentes y dentro de la comunidad artística de la región.

Los integrantes de Son Dulzura señalaron que el hecho no es aislado. De acuerdo con sus declaraciones, el mismo individuo habría repetido este comportamiento semanas antes, durante otra presentación del grupo en la ciudad. La representante de la agrupación afirmó que lo reconocieron claramente en los videos captados por los asistentes.

La vocera de Son Dulzura relató que hace tres semanas otra cantante también fue agredida por el mismo sujeto. Según su testimonio, el individuo se acercó sin consentimiento y tocó el glúteo de la artista, repitiendo ahora la misma conducta con la nueva víctima.

Testimonios, reacciones y rechazo social

Tras la agresión, la cantante afectada expresó su indignación no solo por el ataque, sino también por la reacción de parte del público femenino que presenció el hecho. Algunas mujeres señalaron que, por el tipo de vestimenta que suelen usar las artistas locales, "los hombres tienen derecho a tocarlas".

La víctima rechazó con firmeza estos comentarios, resaltando que ninguna prenda justifica una agresión. La artista calificó estas expresiones como "muy indignantes", especialmente viniendo de otras mujeres que minimizaron el ataque.

El grupo musical pidió mayor seguridad en sus presentaciones públicas, debido a que los casos de acoso se han vuelto frecuentes en determinados locales nocturnos y restaurantes de la ciudad.

Son Dulzura cuenta con una agenda activa en Iquitos y se presenta en distintos espacios donde, según señalaron, no siempre se garantiza la protección de las artistas.

La denuncia ya fue puesta en manos de la policía local. Las autoridades revisan los videos registrados esa noche para identificar plenamente al agresor e iniciar las diligencias correspondientes.

Marco legal y consecuencias penales

El Código Penal peruano establece sanciones para quienes cometen acoso sexual o tocamientos indebidos en espacios públicos y privados. El artículo 176-B contempla penas de entre tres y cinco años de prisión cuando el daño es comprobado o existen agravantes.

Si la agresión ocurre en un espacio abierto al público, la pena puede ser mayor, especialmente cuando hay reincidencia o patrones de conducta. En este caso, los testimonios y registros audiovisuales podrían influir en la severidad de la sanción para el presunto agresor.

Las autoridades también han reforzado los canales para recibir denuncias y ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas, buscando que más mujeres se animen a reportar este tipo de violencia.

